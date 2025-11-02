APEC｜英媒：特朗普收王冠禮物提前退場　習近平才是真正王者

今年4月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動貿易戰，威脅加徵高達145%的關稅。當時，中國政府表示絕不屈服於要脅，並誓言「戰鬥到底」。在10月30日舉行的「習特會」之後，中美貿易戰似乎暫時鳴金收兵。英國《衛報》分析指：「美國終於發現，霸凌者也會遭到反擊。」分寫又認為，特朗普在「習特會」後就匆匆返回美國，儘管他在韓國之行收穫王冠禮物，但這次亞太經濟合作組織峰會證明，真正的王者是國家主席習近平。



據《衛報》的分析，在特朗普發動的這場關稅戰中，美國對中國商品徵收的關稅平均為55%。這遠低於特朗普曾威脅要實施的145%關稅，這種程度的關稅無異於全面禁運，但仍足以對中國經濟的韌性構成嚴峻的壓力測試，而中國經濟經受住了這場考驗。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

「習特會」的成果需要時間消化。實際上，這只是一個框架協議，正如加拿大所經歷的那樣，此類協議隨時都可能瓦解。此外，在審視貿易協定時，人們常說魔鬼藏在細節裏，但對特朗普的貿易協定而言，魔鬼往往藏在消失的細節裏。

分析認為，現時的中美貿易關係等如回到原點。中國已同意將殺傷力龐大的稀土出口限制措施至少延後一年實施。中國將再次購買美國大豆。北京方面已同意加大力度管控用於製造芬太尼的原料出口。

芬太尼是一種合成毒品，已在北美引發濫用藥物致死危機，而這被認為是導緻美國對華徵收20%關稅的原因。作為交換，特朗普同意將20%的關稅減半，使美國對中國的平均關稅降至45-47%。

同樣重要的是，中國希望被其他國家視為負責任、克制的全球大國，不尋求對抗，但又足夠強大，能夠抵禦美國的脅迫。至少，兩國領導文化的衝突是徹底的。習近平是陣地戰的擁護者，而特朗普則是行動戰的倡導者，在行動戰中，本能勝過一致性或戰略。目前來看，陣地戰一方佔上風，或至少沒有落敗。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

《衛報》又指，在連續數日訪問馬來西亞、日本和韓國後，特朗普在亞太經合組織峰會召開前夕匆忙從慶州飛回華盛頓，將峰會事務交由財長貝森特（Scott Bessent）處理。

無論是有意還是無意，特朗普的缺席都讓習近平得以填補空缺，並將自己塑造成該地區經濟利益的捍衛者和團結的代言人，以及「美國優先」保護主義的替代方案。日本和韓國元首都向特朗普贈送了豐厚的禮物，當他在白宮派發萬聖節糖果時，習近平則開始了一系列高級雙邊會晤。

分析指，沒有人認為為期兩天的峰會會蓋過「習特會」達成的關稅休戰協議，但美國總統的缺席至少讓其他領導人有機會強化他們的信息，例如加拿大總理卡尼（Mark Carney）有關「以規則為基礎的自由貿易」終結的驚人聲明。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

習近平呼籲各國拿起武器，捍衛自由開放貿易，而這項重任曾落在特朗普的前任們肩上。特朗普或許被APEC東道主，韓國總統李在明授予了王冠，但在慶州這座遍布新羅王朝陵墓的歷史名城，習近平才是真正的王者。