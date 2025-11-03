特朗普稱北京不會在其任內犯台　指中方知道後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示，中國國家主席習近平曾經表明，在特朗普執政期間，北京不會對台灣採取任何行動，以實現其長期以來的統一目標。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

哥倫比亞廣播公司（CBS）11月2日播出節目《60分鐘》（60 Minutes）的預告片，特朗普稱10月30日在韓國與習近平會談時，並未提及台灣議題，會談主要聚焦於美中貿易緊張局勢。但特朗普表示，只要他還在任，中國就不會對台灣採取行動。

特朗普在10月31日進行的採訪中宣稱，習近平及中方官員均曾「公開表示」，只要他還在任美國總統，中國就絕不會對台採取行動，因為他們知道後果。

當被問到如果北京武力犯台，是否會下令美軍保衛台灣時，特朗普無正面回答。「如果真發生了，你們就會知道了，而且他（習近平）清楚答案」。至於美國應對措施的具體細節，特朗普以「不能洩露機密」回應。針對特朗普的受問內容，中國駐美大使館尚無評論。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

而《60分鐘》的訪談是特朗普與CBS達成和解以來，首次在該節目中露面。特朗普去年控告《60分鐘》美化前副總統、民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），指涉嫌干預選舉，要求至少賠償100億美元。