特朗普晤習近平「雷聲大」　中美關係進化至「G2對決」階段

醞釀了好些時日的中美元首峰會，終於在周四（10月30日）於韓國釜山舉行。中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）攜團隊會談了100分鐘，看似氣氛不錯，但實際上最終並沒有達成實際的協議，雙方也都沒有發正式新聞稿，特朗普就匆匆搭乘總統專機「空軍一號」返回美國。



儘管特朗普吹噓會談「很棒（amazing）」，滿分10分他說能打12分，但從客觀信號看，習特會的明確成果都是兩國貿易談判團隊幾天前在馬來西亞吉隆坡磋商時就達成的。中美元首在釜山面對面後，依然沒有簽下一份白紙黑字的協議，而是「形成了解決問題的共識」。亞洲股市在失望之餘，從前一天的高位收跌。

當然，從吉隆坡磋商到釜山會談，中美對部分議題還是達成了一致。對中國來說，最大的所獲就是美國減少所謂「芬太尼關稅」10%，美國也暫停出口管制50%穿透性規則一年，中國則暫停稀土出口管制一年。同時中美雙方都暫停實施對彼此相關船隻的徵收特別港口費一年。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束亞洲之行，從空軍一號走下飛機後，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地發表演說。當時他戴着寫有「MAGA」（讓美國再次偉大）的帽子。（Reuters）

特朗普也對媒體聲稱中國將立即採購「巨量」的美國大豆與農產品，這點中方沒有公開承諾。總體而言，這場特朗普口中的「超滿分峰會」，確定美國單方面減少對中國商品加徵的關稅10%，雙方對彼此的幾項強硬措施暫緩一年，這應該是中國的「稀土牌」發揮了作用。至於英偉達晶片對中國出口的限制問題，中國的態度是「我們不要了」，不必談。

其實，在釜山習特會前夕，美國有線電視新聞網絡（CNN）就發文分析稱，「不論特習會的結果是甚麼，中國都贏了」。

CNN駐中國記者寫到，具有坐標意義的習特會讓中國有機會展示它長期尋求的局面——與美國在國際舞台上平起平坐。特朗普的關稅雖然對習近平推動中國經濟增長與科技發展的議程帶來了挑戰，但也無意中給了北京一份禮物：在聚光燈下展示中國經濟實力的機會。當多數國家對特朗普屈服時，中國以自己的方式採取了反擊，直到對手在談判桌前同意休戰。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面。（Reuters）

《紐約時報》根據釜山會談結果發出的報道，同樣暗示中美高下已分。《紐時》的報道以「讓特朗普宣布勝利，讓自己變得更強的藝術」為題，模仿特朗普的著作《交易的藝術》。如果用更直接的中文表述，也許可以叫「讓特朗普贏面子，自己贏裡子的藝術」。

應該是出於恨鐵不成鋼的心理，西方媒體近日都做出類似判斷。英國《經濟學人》雜誌上周稱，中國正贏得這場貿易戰。甚至特朗普在面對習近平時，也流露出慕強心態，比如他形容習近平是「非常強硬的談判對手」，還稱讚習近平是「來自非常強大的國家的了不起的領導人」。「非常強大的國家」在特朗普心理的分量估計很重，這也再次印證中國這輪與特朗普交手，採取了正確的策略：只用實力說話。

追溯歷史，這是習近平時隔六年後，再次與特朗普會談。特朗普則是習近平擔任中國國家主席以來，12年裏交手的第四任美國總統。習近平碰面次數最多的可能是美國前總統奧巴馬（Barack Obama），在2013年到2016年間，習奧會面了至少八次。那時候，中美在經濟、科技能力、軍力、國際影響力等方面的差距很明顯。到2018年，特朗普發起貿易戰，中國雖然「以眼還眼、以牙還牙」反制，但是還是奈何不了美國，今天的局面確實不一樣。

圖為2015年11月30日，時任美國總統奧巴馬與中國國家主席習近平在巴黎氣候峰會開幕時碰面。（Reuters）

中國今年以來的強硬態度，除了知道不強硬不行、除了因為「稀土牌」已培育成熟外，更關鍵的是中國對美國市場的依存度正在減少。這當然是特朗普自己逼出來的，在高關稅的壓力下，中國對美國的出口有所下降，卻得以通過擴大對其他地區的出口，來彌補對美出口的減少。經濟師估計，中國今年的貿易順差將打破去年的紀錄，大幅超過1萬億美元（7.8萬億港元），其中對美出口只佔中國直接出口的不到10%。

這才是中國「稀土牌」有可能運用起來的基礎：美國市場對中國來說，雖然依然重要，但重要性已不似從前。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為特朗普與習近平會晤。（網上截圖）

本周一（10月27日），中國外長王毅與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話時，提到習近平和特朗普都是「世界級領袖」，這大概是中美「平起平坐」的中國式表達。有評論形容，釜山會談是G2（兩國集團）的會面，只不過他們會面的目的不是談合作，而是談判。中美兩位元首神情輕鬆、臉上帶着笑容，但是他們心裏清楚，這是一個實力日益對等的高手過招過程，競爭將十分激烈甚至慘烈。這一輪佔上風，下一輪也可能敗陣。

中美間的經濟戰才剛開始，所以貿易談判也沒法完結。至於涉及台灣的「大交易」，更是遠着呢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

