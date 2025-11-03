美國最高法院將就關稅案展開辯論 特朗普改口：將不會出席旁聽
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）11月2日表示，他將不會出席最高法院本周三舉行的關於其全球關稅合法性的口頭辯論。上月中，他曾表示自己將可能會親自前往最高法院旁聽，因「這是有史以來最重要的案件之一，因為一旦敗訴，我們在面對世界時將毫無防禦能力」。
特朗普周日於空軍一號上告訴記者：「我真的很想去。」，但他不想在聽證會期間制造干擾。他說：「我只是不想做任何事來轉移人們對這項決定的關注。我不想引起太多人的注意。這與我本人無關，而是關乎我們國家。」
有分析指，最高法院即將舉行的口頭辯論，將是對特朗普最大膽的行政權力行使之一的重大考驗，而關稅問題一直是其經濟和貿易議程的核心。
今年4月，特朗普簽署行政命令指美國貿易逆差嚴重、芬太尼走私橫行，構成「國家緊急狀態」，因此決定引用1977年《國際緊急經濟權力法》以實施全球關稅政策。
當地商界其後入稟尋求阻止關稅生效，紐約國際貿易法院5月裁定特朗普越權對貿易夥伴徵收全面關稅。華府之後上訴惟華盛頓聯邦巡迴上訴法院維持裁決，故再上訴至最高法院，並請求快速審理及作出裁決。最高法院最終定於11月5日開庭聽取初步口頭辯論。
