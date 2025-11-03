美財長：倘中國重新限制稀土出口　特朗普政府或再次加徵關稅

美國財長貝森特（Scott Bessent）於11月2日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對中國加徵關稅，是敲定中美貿易協議的重要籌碼，而且可以再次使用。他警告，如果中國不履行承諾，重啟或繼續限制稀土出口，特朗普政府已準備好重新上調關稅。但他強調，華府並不尋求與中國脫鈎，但必須降低風險。



中美關係/中美貿易/中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國政府10月30日宣布，暫停實施10月9日公布的部份稀土與相關技術出口限制，為期一年。貝森特對此暫緩措施表示謹慎樂觀，但也擔心北京能否真正履行承諾。他2日接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時表示，中國壟斷了稀土市場，而事實證明他們有時不是可靠的夥伴。

貝森特表示，在特朗普與中國國家主席習近平協議後，他希望「可以依靠中國成為更可靠的合作夥伴」。但他警告，如果中國再次限制稀土出口，美國可能再次動用關稅手段。