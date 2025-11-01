加拿大總理卡尼就反關稅廣告道歉　特朗普：不會重啟貿易談判

加拿大安大略省此前發布了一則反關稅廣告後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）終止了所有與加拿大的貿易談判。他10月31日重申不會重啟貿易談判，但聲稱加拿大總理卡尼（Mark Carney）已為此致歉。後者翌日證實了特朗普的說法，並強調加方隨時準備與美國談判，以達成互利的貿易協定。



路透社11月1日報道，特朗普在空軍一號接受記者訪問時發表上述言論，稱他很喜歡卡尼，雙方關係也很友好，但加方發布「失實廣告」是錯誤的做法。該廣告引述了一段美國前總統列根（Ronald Reegan）批評關稅的言論，但特朗普認為列根是關稅的支持者。

卡尼1日在韓國向記者證實，他日前與一眾國家領導人共進晚餐期間，已就廣告一事向特朗普道歉。

卡尼指出，自己已告訴安大略省省長福特（Doug Ford），他不想繼續推進廣告項目。特朗普此前以加方未停播反關稅廣告為由，針對加拿大的進口關稅提高10%。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及一眾國家領導人，出席由韓國總統李在明主持的亞太經合組織（APEC）領導人晚宴。 （Reuters）

卡尼強調，在美方暫停貿易談判之前，雙方已在貿易談判上取得一些進展，重申加拿大與美國的貿易關係已處於相對上最好的狀態，而加方也正迅速採取行動，減少對美國的依賴。