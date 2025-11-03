巴基斯坦向中國採購「漢果爾」級潛艇　料明年正式服役

巴基斯坦海軍參謀長阿斯拉夫（Naveed Ashraf）接受中國官媒專訪時說，向中國採購的「漢果爾」（Hangor）級常規潛艇，預計明年正式加入海軍服役。



《環球時報》周日（11月2日）報道，阿斯拉夫日前受訪時透露上述消息。他表示，「漢果爾」潛艇項目進展順利，今年較早時，第二艘和第三艘「漢果爾」潛艇在中國成功下水，標誌着中巴海軍合作取得「重要的里程碑式成果」。

公開報道顯示，巴基斯坦於2015年與中國簽訂了採購八艘「漢果爾」級常規潛艇的合同，前四艘由中國負責建造，後四艘則交由巴方組裝，以提升其技術能力。據悉，這單合同總價值近50億美元（390億港元）。

圖為2025年8月15日，巴基斯坦海軍官員在武漢出席「漢果爾」（Hangor）級常規潛艇下水禮。（X/@dgprPaknavy）

按照計劃，八艘潛艇在2022年到2028年之間交付。首艘「漢果爾」級常規潛艇2024年4月在中國下水，第二艘、第三艘今年也先後在中國下水。

報道稱，阿斯拉夫評價中國裝備為「可靠、技術先進，且非常契合巴海軍的作戰需求」，並「有着非常積極的使用體驗」。

據路透社周一（3日）報道，首艘中國設計與製造的潛艇即將在巴基斯坦入列，將有助於中國在地區內製衡印度並向中東地區投射影響力的佈局。

今年5月，巴基斯坦空軍使用中國製造的殲-10戰機擊落了一架印度空軍法國製造的「陣風」（Rafale）戰鬥機，引發軍事界關於西方武器裝備與中國國產武器優劣對比的新一輪討論。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，巴基斯坦長期以來是中國最大的武器採購國，在2020年至2024年期間的採購量，超過中國同期軍售出口的60%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

