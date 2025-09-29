巴基斯坦外交迎高光時刻：成功令美國作1971年以來最大一次轉向？

這個9月，對巴基斯坦來說，可以說是近幾十年來外交最高光的時刻。



我看到，一位巴基斯坦網友就感慨：有些人總說巴基斯坦外交被孤立，但你看看，就這個月，我們和中美俄三國領導人都會面了……



這是事實。



巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）來到中國，參加了上合天津峰會，出席了九三勝利日閱兵，自然與中俄領導人會面。

巴基斯坦外交的一個難點，是與美國關係。

曾經，美國是巴基斯坦的好朋友，但冷戰結束後，美國和印度越走越近，這對巴基斯坦構成了嚴峻挑戰。

與印度的八面玲瓏相比，外交也一直是巴基斯坦的軟肋。

但情況正在起變化。

人們注意到，9月25日，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）元帥第三次走進白宮，這一次，和他同去做客的，還有巴基斯坦總理謝里夫。

9月25日，美國國務卿魯比奧（右）迎接巴基斯坦總理謝里夫（左一）及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將軍(中)。(Getty)

看披露圖片和視頻，賓主相談甚歡，笑得格外燦爛。

特朗普和謝里夫熱情握手，還豎起標誌性的大拇指。

興之所至，特朗普還向巴基斯坦客人介紹了他改造白宮的宏偉計畫，穆尼爾元帥還與美國聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）等政要親密交談。

與特朗普一貫做法不同，這次白宮會談，沒有對媒體開放。

巴總理辦公室會後發佈聲明稱，本次會談在愉快的氣氛中進行，美副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）也參加了會議。

根據巴方聲明，雙方就地區安全議題展開討論時，謝里夫感謝特朗普「公開支持巴基斯坦在反恐領域中的作用」，並強調「有必要進一步加強兩國在安全和情報方面的合作」。

巴方喜在眉梢，印方醋意在心頭。

我看到，《印度時報》一篇文章就這樣寫道，「特朗普的大部分政治生涯，都在嘲諷巴基斯坦是具有欺騙性的恐怖主義避風港……但巴方公佈的照片顯示，謝里夫和穆尼爾坐在金碧輝煌的橢圓形辦公室裡進行了據稱持續80分鐘的會談，之後還與笑容滿面、豎起大拇指的特朗普合影留念。」

這家印媒還將此次會談稱作，「美國自1971年以來最大的一次轉向」。

特朗普過去經批評巴基斯坦，但在白宮與謝里夫和穆尼爾會面卻言談甚歡。（Reuters）

為什麼會這樣？

不得不說，國際外交的本質，是在不斷變化的格局中尋找最有利於己的平衡點。

巴基斯坦人確實也很會對人下菜。

當着特朗普的面，謝里夫誇讚特朗普，你是一名「和平人士」，今年還「説明避免了南亞地區的一場重大災難」。

此前，巴基斯坦還公開提名特朗普諾貝爾和平獎。

這應該都誇到了特朗普心坎裏。

別忘了，在日前聯合國演說中，特朗普就宣稱，在短短幾個月內，「我結束了七場戰爭」，「可悲的是，聯合國甚至沒有幫助促成其中一個」，「我從聯合國得到的只有一輛出故障的自動扶梯」……

哪七場？

特朗普一一列舉，第一場就是印巴衝突。

但和巴基斯坦的知趣相比，莫迪很不領情。

反正，印度上下都認為，印巴衝突結束，完全是巴基斯坦主動打電話求和，與特朗普沒有任何關係。特朗普標榜自己功勞，是故意摘桃子，吃莫迪和印度的豆腐。

這讓特朗普龍顏大怒，據說，美國對印度加徵高關稅，很大一個原因，就是報復莫迪的不識好歹。

外交場上，有時姿態比實力更牽動人心。

筆者認為，與巴基斯坦的知趣相比，莫迪顯得很不領情。（Reuters）

巴基斯坦還有絕活。

一張照片就顯示，這次在白宮，巴基斯坦元帥穆尼爾還向特朗普介紹了巴基斯坦的稀土黃金等礦產，一旁的特朗普側着頭，聽得格外仔細。

巴基斯坦啊巴基斯坦，真是會投人所好。

我看到，有一位外國評論員就感歎：「巴基斯坦非常聰明地吸引了美國政府的注意力，利用其在加密貨幣和關鍵礦產方面的更廣泛的全球利益，推銷自己的產品。」

但這還沒有完。

第二天，換了一身淡色西裝的巴基斯坦總理謝里夫，出現在了聯合國講壇。他告訴世界，「敵人帶着傲慢態度而來，我們則讓他們顏面掃地、血流滿面地退卻。」

他感歎：「當我們的領土完整受到侵犯時，我們的部隊以令人驚歎的專業精神開展了行動，擊退了敵人的進攻，並將七架印度戰機化為廢鐵。」

哦，不是原先的5：0，也不是後來披露的6：0，原來是7：0。

巴基斯坦確實揚眉吐氣。

當然，很會講話的謝里夫，在演講中又重點感謝特朗普在促成停火協議中所發揮的 「積極作用」。

當然，他也感謝了中國、土耳其、沙特、卡塔爾、阿塞拜疆、伊朗、阿聯酋以及聯合國秘書長，感謝各方對巴基斯坦提供的外交支持。

這些話，肯定會傳到特朗普耳朵裏。

印度剩下的只有兩個字：氣炸。

對於謝里夫的發言，印度常駐聯合國外交官就激烈駁斥，謝里夫是在進行「荒謬的戲劇表演」。

她並且否認巴基斯坦在衝突中獲勝，稱「如果損毀的跑道和機庫，被視為勝利，那麼巴基斯坦大可以這麼說」。

巴基斯坦國旗KARACHI, PAKISTAN - AUGUST 14: A man walks with a Pakistan National flag, as people gather at Seaview waterfront to celebrate Pakistan's Independence Day on August 14, 2011 in Karachi, Pakistan.

印巴之間，恩恩怨怨，那真是六月裏凍死老綿羊——說來話長。

但一個不爭的事實，這個9月，巴基斯坦外交，着實讓人刮目相看。

最後，三點粗淺看法吧。

第一，國際格局正在急劇嬗變。

印巴是老冤家，全世界都知道。

在老冤家後面，全世界也清楚，中國和巴基斯坦是鐵哥們，俄羅斯和美國，很多時候都站印度一邊。

但現在呢？

發生了巨大變化！

中巴依舊很鐵，俄印關係也依然不錯。但我們看到，美印裂痕越來越大，美國對印度加徵50%關稅，全世界最高；印度痛批美國背後一刀，做人太不地道。

美國和巴基斯坦則在迅速走近，穆尼爾元帥成了白宮的常客，現在謝里夫總理也去了特朗普辦公室。

這邊呢？

美印仍舊在相互抱怨中，貿易談判也正處於僵局。

哦，最近幾天，特朗普在白宮見了巴基斯坦客人，見了孟加拉客人，就是沒見一個印度客人，相反卻讓很多印度人赴美簽證出了問題。

這應該都是做給莫迪看的吧。

國際關係的重組，往往超出傳統陣營的想像。

9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）(Reuters)

第二，巴基斯坦確實也會做工作。

沒有對比，就沒有傷害。

這邊廂，莫迪死活不承認特朗普促和有功勞，不惜公開打特朗普臉啊；那邊廂，巴基斯坦一口一個感謝特朗普，還提名特朗普要拿諾獎。

也難怪，特朗普見到巴基斯坦客人，笑得格外燦爛。

而且，知道特朗普對稀土很上心，巴基斯坦乾脆直接介紹起了自己的稀土礦藏。

看材料，據說巴基斯坦擁有8萬億美元的稀土、黃金等礦產，看得特朗普果然心癢癢。

特朗普啊特朗普，巴基斯坦看來把你研究透了。

第三，一切最終還是靠實幹。

外交是一門藝術，但外交的基礎還是內政。

不客氣地說，沒有在印巴之戰中的勝利，謝里夫能有這樣的底氣，在聯合國發表演講？

肯定地，沒有巴基斯坦在戰場上的勝利，特朗普也不會三次邀請穆尼爾元帥做客白宮，現在又熱烈接待謝里夫總理。

還有，沒有這次勝利，沙特也不會和巴基斯坦簽署共同防禦協定，欣然接受巴基斯坦的核保護傘。

真正的底氣，永遠源於自身的實力與定力。

這個世界，機緣非常重要，但更重要的，還是實幹。

最新的新聞，9月28日，中國空軍兩架運-20飛機，運送大批救災物資前往巴基斯坦。

今年6月以來，巴基斯坦遭遇嚴重洪災，造成重大人員傷亡和財產損失。中方第一時間伸出援手。這就是鐵杆的情誼。患難中的援手，勝過千言萬語的口號。

最後，要特別強調一句，發展的任務還很重。

巴基斯坦還需要不懈的努力，需要一個和平穩定的環境。

當然，印度，你又何嘗不是這樣？

和平萬歲，發展才是硬道理啊！

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

