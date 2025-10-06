巴基斯坦向美國提議造港口運礦　緊鄰中資瓜達爾港

美國與巴基斯坦的關係因5月的「印巴衝突」而熱絡起來。在上周兩國領導人進行首次正式雙邊互動後，英媒爆料稱，巴方顧問團隊已向美方提議在阿拉伯海修建並運營一座港口，這可能為華盛頓在這一全球最敏感區域之一獲得立足點。



當地時間10月4日，英國媒體報道稱，兩名據稱是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）文職顧問的人士透露，巴方計劃吸引美國投資者在漁港城市帕斯尼（Pasni）開發港口，使其成為獲取巴基斯坦關鍵礦產資源的樞紐。

據這些顧問介紹，擬議中港口項目將配套建設一條新鐵路，用於運輸巴基斯坦內陸地區的礦產，重點運輸銅和製造電池、阻燃劑及導彈所需的銻。去年年底，中國已禁止對美出口銻等兩用物項。

報道引述其獲得的計劃藍圖內容稱，這座港口預計耗資高達12億美元，其融資模式將是巴基斯坦聯邦政府出資和美國開發性融資的結合。

值得注意的是，帕斯尼的戰略位置極為敏感，距離伊朗僅約160公里，距離中國投資建設的瓜達爾港（Gwadar）更近，只有約112公里。

巴基斯坦瓜達爾港是「一帶一路」重要項目中巴經濟走廊的起點，圖為2014年8月18日，瓜達爾港及瓜達爾市的航拍照片。（新華社）

報道稱，該計劃的支持者認為，鑑於巴基斯坦需要平衡與中國、美國、伊朗及沙特阿拉伯之間錯綜複雜的外交關係，帕斯尼港計劃將有助於巴基斯坦在全球舞台上實現風險對沖。

據報道，計劃藍圖中指出，「帕斯尼靠近伊朗與中亞地區，這將為美國拓展貿易與安全選項……在帕斯尼的合作將對沖（counterbalance）瓜達爾港的影響……並擴大美國在阿拉伯海及中亞地區的影響力。」

藍圖還提到，「中國在『一帶一路』倡議下對瓜達爾港的投資引發了設施軍民兩用的所謂擔憂」。多年來，美國頻繁炒作中國在瓜達爾港等重要港口建設所謂軍事設施或軍事基地，刻意誇大「中國海外軍事影響力擴張」，中巴均已多次予以否認。

這份藍圖同時補充稱，帕斯尼港計劃不包含「直接駐軍」。上述顧問們解釋稱，這意味着該港口不會用作美國軍事設施。

其中一名顧問表示，「我一直在告訴我們的領導人，我們需要在保持與中國數十年友好關係的同時，實現（外交與經濟）多元化。」他聲稱，帕斯尼港計劃不涉及瓜達爾港的中方特許經營範圍。

2024年10月14日，國務院總理李強和巴基斯坦總理謝夏巴茲（Shahbaz Sharif）為瓜達爾新國際機場（New Gwadar International Airport）竣工舉行揭牌儀式。（Prime Minister's House/Handout via REUTERS）

據報道，這項港口計劃目前尚未成為巴基斯坦的官方政策。當地時間周六，一名巴軍方高級官員澄清表示，「陸軍參謀長（穆尼爾）並無任何官方任命的顧問」。

這名官員補充說，港口構想「源於與美國企業的私下討論」，並未「通過官方渠道提交」。「目前這仍然是一個商業提議，有待進一步研究」，他說。

上述兩名顧問則稱，這個提議已經與一些美國官員討論過，並在穆尼爾9月赴白宮與美國總統特朗普會面之前，已向其匯報相關內容。但一名美國高級官員表示，特朗普及其顧問並未討論過這樣的提案。其中一名顧問還宣稱，自己已經參與與特朗普團隊的非官方渠道溝通「逾一年」。

中國援助巴基斯坦瓜達爾新國際機場項目於11月2日正式進入施工階段，該項目為「一帶一路」中巴經濟走廊框架下的重點項目之一，是新中國建國以來對外無償援助資金數額最大的項目。（VCG）

他表示，過去20年裏，美巴關係變差，印度「佔據了真空」。但在印巴衝突後，「美巴雙邊關係的整體敘事就改變了」。

報道稱，巴基斯坦希望通過經貿投資來重塑兩國關係。為維繫與特朗普政府的互動勢頭，巴基斯坦官員已通過公開或私下渠道提出多項提議，帕斯尼港口計劃便是其中之一。

其他提議還包括：與特朗普支持的加密貨幣項目開展合作、合作打擊極端組織「伊斯蘭國呼羅珊分支」（ISIS-K）、支持特朗普提出的加沙和平計劃，以及向美方開放關鍵礦產資源獲取渠道。

這是巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）首次在白宮與特朗普會面；此次會面也是在美巴關係在經歷多年緊張之後，迎來近數個月逐漸緩和之際。(Getty)

而在關鍵礦產領域，美國的興趣早已顯現。今年9月，總部位於密蘇里州的美國戰略金屬公司（USSM）與巴基斯坦軍事工程部門簽署諒解備忘錄，旨在加強雙方合作。

據報道，9月下旬，巴基斯坦已向該公司運送了首批少量關鍵礦產和稀土，重量不足2噸，包含銅、銻與釹。

USSM的商務總監邁克·霍洛蒙（Mike Hollomon）表示，該公司計劃在巴基斯坦建立一座精煉廠。上個月訪巴期間，他還會晤了卡拉奇市及附近兩大港口的負責人，以及一名來自瓜達爾港的代表。

霍洛蒙補充稱，USSM已經聽說在帕斯尼附近可能有港口規劃項目。他指出，帕斯尼擁有天然深水港優勢，可以通過鐵路連接由加拿大巴里克礦業公司開發的Reko Diq銅金礦，因此「在該地區建設港口設施極具合理性」。

他還說，「在我們與陸軍元帥（穆尼爾）的會談中，他強調巴基斯坦長期以來一直是美國的盟友，而礦產合作是重新激活這段『沉睡友誼』的一種方式。」

目前，巴基斯坦礦產行業對其國內生產總值的貢獻率僅約3%，且該國大量未開發的礦產資源都集中在常年處於混亂狀態下的西部省份。

不過，巴基斯坦科學與工業研究理事會（PCSIR）主席侯賽因·阿比迪（Hussain Abidi）仍相信，巴基斯坦擁有巨大的未開發礦產潛力。他表示，「這是通過經濟合作實現的美巴關係重啟，而非侷限於傳統的安全合作。」