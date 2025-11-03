JYP中韓峰會期間會習近平　業界盛傳中國或放寬「限韓令」

中國國家主席習近平日前在韓國慶州與韓總統李在明舉行雙邊會晤，商定積極開展文化交流。韓國流行產業巨頭之一、JYP娛樂創始人朴軫永周日（2日）在社交平台上傳峰會期間與習近平會面的照片，引發外界熱議此舉會否是中國放寬持續九年的「限韓令」的信號。



擔任韓國大眾文化交流委員會委員長的樸軫永2日在Instagram發出二人合照，並用中文發文稱：「非常榮幸能夠見到習近平主席，也衷心地感謝習主席的傾聽。期盼未來能通過大眾文化領域的交流，更加拉近兩國人民的關係。」

韓國會外交統一委員會所屬議員金永培也發文稱「習主席在晚宴上積極回應K-POP歌手在華演出提議，並向外長王毅作出指示」，他稱在Facebook上表示「這可能標誌着一個歷史性時刻——不僅是韓流（韓流）禁令的結束，而且是中國全面重新開放韓國內容的開始」。此番說法加劇外界對於中方解除限韓措施的猜測。但大眾文化交流委員會隨後發佈新聞稿稱這些討論是「在外交活動中交換的禮節性評論」，呼籲各方避免對此進行過度解讀。

韓國國家安全顧問魏成樂在峰會後就指，中韓領導人一致同意擴大兩國文化合作，並補充會在工作層面進行進一步協調。

峰會當日，韓國國家廣播公司KBS與中國官媒CCTV集團簽訂媒體交流與合作業務協議。KBS表示，該協議將促進全面的內容交流，不僅在新聞和體育領域，還包括文化領域，中國將會召開KBS的年度旗艦節目「音樂銀行世界巡迴演唱會」。

同日，韓國幾大SM娛樂股價上漲8.11%，而 JYP娛樂股價上漲9.39%以上，YG娛樂和 Hybe分別上漲約4%和3%，創日新高，惟之後又回吐漲幅。

中方2016年因韓國部署「薩德」（THAAD）反導系統而採取包括限制韓國歌手在華演出等反制措施。韓聯社引述一名經紀公司相關人士表示，中國開放文創市場將帶來巨大機遇，但過去數年間，韓國流行歌手在華演出消息傳出後突然被告吹的情況反覆出現，因此業界此次保持冷靜，謹慎看待中方鬆綁「限韓令」動向。