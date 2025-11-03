李在明發文評價中韓元首會談：全面恢復關係走向共贏之路

據韓媒報道，韓國總統李在明11月2日（周日）在社交平台發文評價韓中元首會談。李在明表示，通過這次會談，雙方同意全面恢復韓中關係，在作為戰略合作夥伴的基礎上，再次攜手走向務實合作、互利共贏之路，意義深遠。



據韓聯社報道，國家主席習近平10月30日起藉出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議機會國事訪問韓國。

韓國總統李在明發文總結與習近平會面的成果：

兩國領導人於11月1日在慶州舉行首次雙邊會談。李在明2日在個人Facebook帳戶用韓文和中文發表題為「韓中跨越歷史走向未來」的文章。

李在明寫道，習主席在會談上提到「中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴」。誠如習主席所說的那樣，韓中兩國超越社會制度和意識形態差異，長期保持交流，不斷積累互信。雖然在過去一段時間裏，兩國關係經歷了大大小小的波折，但我堅信，兩國共同締造的深厚友誼和歷史不曾間斷。

李在明又指，雙方同意定期舉行高層交流溝通，夯實兩國政治互信，擴大人員及地方交流，進一步深化兩國友好關係。雙方將基於「民生最重要」的共識，在各領域推動具體合作方案，為兩國國民帶來能夠切身感受到的實質性成果。

李在明還表示，雙方將通過規模為70萬億韓圜（約3800億港元）的貨幣互換協議，提高金融市場及交易穩定性，並加快推動兩國自由貿易協定服務投資領域談判，進一步鞏固兩國經貿合作的制度基礎。他說，應習近平主席發出的誠摯邀請，我期待在不久的將來訪華，推動兩國成為更加緊密的近鄰。李在明最後再次感謝習近平主席時隔11年對韓國進行國事訪問。