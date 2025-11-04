英國火車持刀襲擊案　疑犯或另涉2宗傷人案及持刀闖入事件

英格蘭東部劍橋郡（Cambridgeshire）一列前往倫敦的火車於11月1日發生持刀傷人案，一名32歲英國公民威廉斯（Anthony Williams）被捕。警方11月4日表示，事發前一晚起，先後發生另外2宗持刀傷人案以及有人兩度持刀闖進理髮店，目前正調查疑犯與其他案件是否有關聯。



英國廣播公司（BBC）報道，當地警方表示，一名14歲少年10月31日晚7時10分在劍橋郡彼德堡（Peterborough）市中心遇襲，該少年遭刺傷，幸傷勢輕微。15分鐘後，有人目擊一男子持刀闖進當地一間理髮店。警方在約2小時後接到報案，並隨即立案調查，惟未派警員赴現場。

英國交通警察局（BTP）稱，他們於1日凌晨12時46分接一宗持刀襲擊事件的報案，一名男子面部被刀刺傷，《衛報》指警方後來確認了該案疑犯同樣是威廉斯。同日上午9時25分，該理髮店再遭人持刀闖入，警方18分鐘後趕到現場，但未能找到疑犯。

當地警方表示，他們已將10月31日和1日上午在彼德堡發生的另外3宗事件納入火車持刀傷人案的調查中，以了解疑犯是否與其他案件有關，以及是否存在任何其他潛在違法行為。

威廉斯目前就火車持刀襲擊案被控10項企圖謀殺、1項身體傷害及1項擁有帶刃物件罪，事件共導致11人受傷送院。