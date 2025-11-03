英國預算案：財相李韻晴擬對離英富人徵收20%資產稅

綜合英媒報道，英國政府將於11月26日公布新一份財政預算案，財相李韻晴（Rachel Reeves）擬要求移居其他國家居住的富人，繳交相當於其資產值20%的稅項。



報道指，英國財政部已制定計劃，擬徵收名為「結算費」（settling-up charge）的新稅項，要求當地富人離開英國時繳交相當於其資產估值約20%的稅款。根據新方案，他們在離境時須支付這筆費用，若不希望立即變現資產，也可選擇將付款期推遲數年。

這項措施預計可為英國政府帶來約20億英鎊（約204億港元）的收入，並促使英國跟隨絕大部分七國集團（G7）成員國，打擊移居外國逃避現有資產增值稅（capital gains tax，CGT）的富人。

根據英國目前的制度，該國稅務居民移居外國後，舉例如要出售股票等商業資產，基本上毋須繳交通常稅率為20%的CGT。因此，許多富人一直會利用以上漏洞，在離開英國移居外地後出售持股公司、加密貨幣或海外資產，因理論上無須在英國繳交相應稅項。

據一位政府消息人士稱，這項結算稅是財政部在預算案公佈前正在研究的幾種稅收方案之一，惟他強調當局尚未做出任何決定。

智庫決議基金會（Resolution Foundation）研究主任史密斯（James Smith）警告，新措施的風險在於，假如政府宣布政策後不立即實施，或因大量富人趕於政策生效前離開而觸發資本逃亡潮。