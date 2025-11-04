蘇丹內戰｜人道危機加劇　紅十字國際委員會籲各方遵守國際人道法

蘇丹內戰爆發逾兩年，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）上月底攻陷正規軍在西部最後據點法希爾市（El-Fasher）後，隨即在城內展開屠殺。紅十字國際委員會發表聲明，呼籲各方遵守國際人道法，並指在蘇丹持續衝突中，醫療設施遭到破壞、病人在醫院裡被殺害、平民在逃離家園時遭到槍擊，「他們」正遭受殘酷的攻擊、猖獗的性暴力，平民的安全和尊嚴正被剝奪。



香港紅十字會亦稱會持續關注事件相關資訊，並呼籲各方遵守國際人道法，而根據國際人道法的「區分原則」，必須嚴格區分平民與戰鬥人員，禁止使用不分皂白的武器



紅十字國際委員會指一直要求停止針對平民及醫護人員的攻擊，然而在上周，北科爾多凡州卻有五位蘇丹紅新月會的同事遇害。

自2023年4月以來，RSF與蘇丹國家軍隊（SAF）陷入殘酷內戰，在包圍該市一年半後，於周日攻下SAF在該市的最後防線。有當地人表示，RSF在當地醫院冷血地見人就殺，包括病人、病人家屬和其他所有在場的人。當地有民間組織指出， RSF還綁架了6名醫護人員，勒索逾15萬美元（約117萬港元）贖金。

這場災難性的蘇丹內戰至今已持續三年之久，聯合國和援助機構均表示，這場衝突已造成世界上最嚴重的人道危機，暴力衝突已迫使1,400萬人流離失所，估計死亡人數高達15萬人。當地醫療系統崩潰，且全國多個地區陷入飢荒。