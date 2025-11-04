以軍性虐待巴人囚犯事件　前首席軍事檢察官批准洩露片段被捕

以色列多名士兵被揭2024年在Sde Teiman軍事監獄虐待一名巴勒斯坦被捕人士，有關片段曝光後，當地首席軍事檢察官耶魯沙爾米（Yifat Tomer-Yerushalmi）承認批准洩露片段，她為此引咎下台，其後被捕。



英國廣播公司（BBC）等傳媒11月3日報道，據以色列軍方消息，耶魯沙爾米上週承認曾於去年批准調取並洩露有關片段。此舉引發以色列國內強硬派政治人物的激烈批評，並直接迫使她於上週辭職。

耶魯沙爾米辭職後，2日一度傳出她下落不明的消息，但經過警方搜索後，最終發現她仍生存，於是將她拘捕。目前法庭已將其拘留期延長至週三，耶魯沙爾米已正式被控欺詐、背信及妨礙司法公正等罪名。

圖為以色列首席軍事檢察官耶魯沙爾米（Yifat Tomer-Yerushalmi）。（網上圖片）

據起訴書及醫務人員透露，洩露的片段顯示，士兵將一名巴勒斯坦被拘留者帶入屏蔽區域後實施襲擊，並用刀具對其進行雞姦，導致其身受多處重傷。受害者送院時情況危殆，而且有肋骨骨折及胸腹部鈍性創傷。

2025年10月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），當地一名男子迎接一名獲以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

在辭職信中，耶魯沙爾米辯稱，她披露虐待證據是為了反駁「軍方不公平針對本國士兵」的觀點，強調軍方有義務調查暴力嫌疑。而事件中的受害巴人已於上月作為人質交換的一部分獲釋返回加沙。此案司法程序仍在以色列軍事法庭進行中。