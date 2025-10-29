把停火當兒戲、把攻擊當呼吸：以色列不能說的兩個秘密

10月加沙第三次停火至今，以色列已經數次違反協議，造成多起死傷。

10月28日，在哈馬斯被控造假人質遺體、攻擊以軍的背景下，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令對加沙進行「強力」打擊。據加沙衛生部門通報，攻擊造成至少18人死亡，50人受傷。當然，這次行動美國同樣知情，副總統萬斯（JD Vance）也公開表示：「停火仍在持續，但這並不意味着不會發生小規模衝突。」

與此同時，特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「20點和平計劃」仍在推進。10月24日美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）公開表示，根據停火協議，部署在加沙地帶的國際安全部隊會由以色列「感到安心」的國家組成。但有關加沙未來的治理方案仍待以色列及夥伴國家共同商定，目前尚未確定巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）可能扮演的角色，不過無論如何哈馬斯不能參與其中，也必須解除武裝。

基本上，這反映了第三次停火的殘酷僵局：以色列不斷以各種理由發動攻擊，美國則持續堅稱停火仍在繼續，阿拉伯國家也同樣配合雙方口徑，既不強烈阻止以色列，也與美國合作推進「20點和平計劃」，開始規劃戰後加沙格局，但哈馬斯仍在抗拒解除武裝。

而這種僵局本身，其實也就是殺戮反覆上演的基礎，更牽引了以色列不能說的兩個秘密。

2025年10月28日，以色列和哈馬斯停火期間，人們聚集在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis），搜尋失蹤的以色列人質遺體。（Reuters）

美國與阿拉伯賦予以色列殺戮特權

首先是開啟殺戮的特權，其實就來自美國與阿拉伯國家的授予。

如前所述，以最嚴格標準來看，加沙第三次停火其實已經破裂，因為以色列根本沒有偃旗息鼓，而是用各種藉口不斷發動攻擊；但如果從「促成停火方」的視角出發，第三次加沙停火其實仍在繼續，因為自己仍在努力、衝突也還在可控範圍內。

而所謂「促成停火方」，其實就是美國與阿拉伯國家。這兩方行雖然擁有不同的國家利益、具有相異的行為邏輯，卻在加沙停火上達成共識：戰爭持續弊大於利。

於美國來說，加沙戰爭引爆的種族滅絕批評正在腐蝕自己，以色列的「玉石俱焚」姿態更可能引爆與伊朗的下一次衝突，屆時自己又要面臨「被綁上戰車」的風險；對阿拉伯國家來說，巴勒斯坦議題是自己早就想翻頁的前塵往事，現在卻成為沉重的輿論枷鎖、無法甩脫的燙手山芋，以色列與伊朗衝突甚至可能衝擊海灣安全，將沙特等國一同捲入。

基本上也就是在這樣的背景下，讓美國與阿拉伯結成促成停火的外部陣營，先後斡旋出三次性質不同的停火：2023年11月、2025年1月、2025年10月。

2025年10月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告稱，如果哈馬斯（Hamas）繼續在加沙地帶殺人，「我們將別無選擇，只能進入加沙殺死他們」。圖為特朗普同日在白宮澄清，此言論並非指美軍將參與對哈馬斯軍事行動。（Reuters）

其中，2023年11月的第一次停火只處理人質換囚、開放人道物資進入等問題，但也只持續幾天就結束；2025年1月的停火則以拜登（Joe Biden）的「三階段停火」為框架，不只處理人質換囚，還涉及戰後加沙規劃，包括以色列解除封鎖、哈馬斯不得擴軍，但這次撐了2個月後還是宣告破滅。

而2025年10月、也就是現正進行的第三次停火，就處理更廣泛的戰後加沙治理問題，包括要求哈馬斯解除武裝、美國與阿拉伯國家共同參與戰後維和，以及對加沙進行每種以美國為首的國際託管。

從上述發展來看，停火協議一次比一次走得更遠，也一次比一次更貼近以色列的戰爭目標：救回所有人質、推翻哈馬斯統治、避免戰後加沙再成安全威脅。所以就結果論來說，這也是以色列「不怕鬧大」心態下，對美國與阿拉伯國家的成功勒索，關鍵就是把握了這兩方恐懼衝突擴大、不願戰爭繼續的「息事寧人」心理。

正因如此，當下以色列對於第三次停火的不斷侵犯，其實也就受到美國與阿拉伯國家的默許與安撫，因為這兩方要的從來就是衝突受控，說得更直接，就是別讓以色列不開心。因此在哈馬斯持續拒絕解除武裝的背景下，以色列的反覆「除草」，也頂多是被視為施壓手段、推進談判的「必要之惡」，而不是自己必須沉痛宣告「停火破裂」的害群之馬。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2025年10月24日在以色列南部發表講話（Reuters）

內塔尼亞胡的政治算盤

而也正因以色列拿捏了美國與阿拉伯的軟肋，現在的內塔尼亞胡可謂有恃無恐，甚至想用加沙戰爭緩解個人政治危機、建立歷史地位，這也就是以色列另一個不能說、但各方同樣心知肚明的秘密。

眾所周知，早在戰爭爆發前，這位以色列政壇不死鳥就已深陷貪腐風暴、多次出庭；戰爭期間，更有不少政壇明星先後挑戰內塔尼亞胡，指責其引以為傲的「安全牌」失靈，導致了「阿克薩洪水行動」，同時質疑為何內塔尼亞胡始終拒絕停火談判、不肯先換回人質再做打算。

而這種內部「逼宮」態勢，其實也在一定程度上餵養了戰爭：每當批評聲浪漸起，內塔尼亞胡就開啟新戰線，意圖轉移內部批評。例如2024年10月入侵黎巴嫩，其實就有打擊時任防長加蘭特（Yoav Gallant）的背景在其中，畢竟後者當時不只民調超越內塔尼亞胡，更是反覆接受媒體採訪，公開喊話內塔尼亞胡接受停火談判。

如今加沙戰爭真的停火，內塔尼亞胡的舊日威脅當然又捲土重來，包括司法案件與內部質疑。特朗普10月13日對以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）的提議：「雪茄和香檳，誰會在意這些？為什麼不給他特赦呢？」可見他也是在為內塔尼亞胡爭取赦免，顯然是體察了以色列的洶湧政局。10月18日內塔尼亞胡更公開表示，自己預計參加2026年11月的大選，並且必然大勝。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月13日在以色列國會向以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）提議，目前面臨3項貪污指控的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）應獲得赦免。圖為特朗普與內塔尼亞胡在以色列國會交流。（Reuters）

當然，會否大勝實在不好說，但重點在內塔尼亞胡「希望大勝」。在這種背景下，戰後加沙必然是無法迴避的問題。

從內塔尼亞胡的視角出發，只要自己成功解決2007年以來的加沙問題，也就是把哈馬斯從加沙連根拔起、其實也就是「20點和平計劃」的核心宗旨，屆時無論是貪腐醜聞或「阿克薩洪水行動」的爆發，都不過是自己偉大功績下的小小汙點。正如這次惡名昭彰的加沙戰爭，即便以色列因此聲譽掃地、渾身浴血，但只要能夠解決加沙問題，流一次血就能確保未來不再流血，何不這次流個徹底？

從這個視角出發，就能理解為何以色列在違反加沙第三次停火同時，也不斷轟炸黎巴嫩、進佔敘利亞，前者是要迫使真主黨解除武裝，後者是要確保自己在敘利亞永遠有角色、避免大馬士革再成伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的關鍵板塊。

對當前內塔尼亞胡來說，自己的政治生命已經很大程度與以色列安全綁定，解決加沙問題、迫使真主黨解除武裝、進佔敘利亞這三件事，一方面既符合削弱「抵抗軸心」、抗衡伊朗威脅的戰略進程，當然也能奠定內塔尼亞胡的歷史地位，不論是正面或反面。

到頭來，內塔尼亞胡已與以色列及伊朗的漫長戰爭糾纏在一起，正如美國與阿拉伯也不能自外於加沙的血腥亂局。在關鍵下一步水落石出前，不論是以色列撕毀協議或哈馬斯解除武裝，加沙停火都會像「薛丁格的貓」（Schrödinger's cat），好像有又好像沒有。