颱風海鷗襲菲律賓增至46死　包括救災軍機墜毀6人罹難

菲律賓空軍於11月4日晚公布，當天發生在南部棉蘭老島的軍用直升機墜機事故，確定造成6人死亡，死者均為失事直升機乘員。據菲空軍通報，這架直升機從達沃市起飛，計劃前往北阿古桑省（Agusan del Norte ）武端市（Butuan City）執行颱風救災任務，在南阿古桑省（Agusan del Sur）墜毀。颱風海鷗於4日淩晨登陸菲律賓，英國天空新聞（Sky News）稱，海鷗已造成至少46人死亡。



英國天空新聞報道，據菲律賓官員表示，海鷗為菲律賓中部帶來暴雨和洪水，已造成46人死亡，罹難者包括一架軍用直升機的6名機組人員，該直升機在棉蘭老島墜毀。新華社報道，軍方與直升機失去聯繫後，立即展開搜救行動，在墜機現場找到所有6名乘員的遺體，事故原因仍在調查中。

路透社報道，在墜機事故發生前，受災最嚴重的宿霧島已有39人因溺水或被墜落擊傷喪生。而鄰近的保和島（Bohol）也報告有1人死亡。

據指出，海鷗自4日凌晨登陸以來有所減弱，但風力仍然猛烈。海鷗預計將於5日穿過維薩亞斯群島（Visayas islands）地區，進入南海。國家災害機構報告稱，維薩亞斯群島已有數萬人被疏散。