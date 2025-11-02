菲律賓與加拿大簽署協議加強作戰演習　應對中國威懾

菲律賓與加拿大周日簽署《訪問部隊地位協議（SOVFA）》，為兩國進行聯合大規模作戰演習提供了法律框架，加強雙方軍事合作。



SOVFA是一項用來管理在菲律賓進行演習、訓練或其他活動的外國軍隊的法律框架。菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）和加拿大公共安全部長麥堅迪（David McGuinty）周日在菲律賓馬卡蒂市（Makati City）舉行會晤，並在會後簽署該協議。

據報道，這是加拿大在印太地區簽署的首個SOVFA協議。菲律賓此前還與澳洲、新西蘭和日本簽署協議，並正在與法國和新加坡就類似協議進行磋商，並推動與英國、德國和印度展開磋商。

2025 年 11 月 2 日，菲律賓國防部長特奧多羅 （Gilberto Teodoro Jr） 與加拿大國防部長麥金蒂 簽署《菲律賓-加拿大訪問部隊地位協定》（SOVFA） 。（Reuters）

麥堅迪稱，加拿大希望參加菲律賓和美國明年的年度軍事演習。特奧多羅表示，該協議將能促進基於規則的國際秩序，抵制「為了強國的自私利益而重新定義規範的企圖」。

特奧多羅雖未有直接提及中國，但於10月31日與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會晤期間指出，在與北京關係惡化之下，兩國需要「以更具威懾力的姿態進行合作」，以應對相互威脅。赫格塞斯同日宣佈與菲律賓成立一個新的特別工作組，旨在加強防務聯盟。