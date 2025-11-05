王毅北京晤愛沙尼亞外長　稱中國願與歐盟商簽自貿協定

中國外交部長王毅11月4日在北京與愛沙尼亞外長查克納（Margus Tsahkna）舉行會談，並一度談及中國與歐盟的關係。王毅稱，中方願同歐方商簽自貿協定，推動共建「一帶一路」同「全球門戶」計劃對接，共同致力於改革完善全球治理體系，期待身為歐盟成員國的愛沙尼亞發揮建設性作用，推動歐方校準對華認知，以相互尊重、積極理性方式看待和發展中歐關係。



王毅表示，愛沙尼亞是一個古老而年輕的民族，中愛兩國人民有着傳統友好。中國始終本着大小國家一律平等原則發展兩國關係。

王毅稱，中國是最早與愛沙尼亞建交的國家之一，明年是雙方建交35周年。中愛歷史、文化、國情雖不同，但兩國間不存在懸而未決的重大問題，也沒有根本利益衝突。建設成熟穩定、相互尊重、合作共贏的中愛關係符合雙方共同利益，符合兩國人民期待。

中國外交部長王毅2025年11月4日在北京與愛沙尼亞外長查克納（Margus Tsahkna）舉行會談。

王毅表示，中方未來將以更大力度推進深層次改革和高水平開放，實施創新驅動發展，為中國式現代化進程注入強大動力，也為各國共同發展創造巨大機遇。中方願同愛方以建交35周年為契機，延續友好傳統，堅持夥伴定位，密切各層級交往，增進政治互信，加強互利合作、人文交流，鞏固雙邊關係向前向好發展勢頭。

王毅指出，台灣是中國領土的一部份，任何國家都不會允許本國主權和領土完整遭到破壞。一個中國原則是中國與各國建立外交關係的政治基礎。希望愛方充分理解支持中方的正當立場，以實際行動恪守一個中國政策。今年是中歐建交50周年，歷史證明中歐是合作夥伴，雙方制度不同並不意味着要成為對手。

查克納則表示，他很高興成為10年來首位訪華的愛沙尼亞外長。中國歷史悠久，如今發展日新月異。愛方高度重視對華關係，明確堅持和奉行一個中國政策，願同中方加強各層級交往，加強彼此互信，推進各領域務實合作，實現兩國共同發展。

查克納感謝中方延長對愛沙尼亞的免簽政策，有利雙方人文交流和商業往來。愛方堅定遵守國際法和聯合國憲章，讚賞中方支持多邊主義，願合作應對氣候變化等全球性挑戰。