特朗普馬斯克關係回暖？再提名他盟友任NASA署長　昔撤回稱要審查

當地時間11月4日，美國總統特朗普再次提名艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長。此前數月，特朗普曾以「需對其過往關係進行全面審查」為由，撤回了對艾薩克曼的此項提名。



特朗普在旗下社交平台宣布這一消息，他稱，「艾薩克曼對太空的熱情、他的太空人經歷，以及他致力於推動探索邊界、揭示宇宙奧秘、發展新太空經濟的決心，使他成為引領NASA邁入一個大膽新時代的理想人選。」

2025年11月4日，圖為特朗普在社交平台發文，稱要再提名艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長，他此前曾撤回這提名。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

消息發布後，艾薩克曼的好友、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）迅速轉發了這一消息。

對於長期關注SpaceX系列任務的人而言，艾薩克曼這個名字並不陌生。他曾經是SpaceX2021年靈感4號任務（Inspiration 4）的指揮官，也是此次任務的「大金主」之一。

三年後的2024年9月，艾薩克曼再次指揮「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務。據美媒此前報道，乘員團隊在此次飛行中到達了距地約1400公里的太空高度，創下自阿波羅登月以來人類到達地球外的最遠距離。

自此，艾薩克曼通過這兩次太空飛行任務與馬斯克建立聯繫，並因在商業航天領域的共同追求而逐漸成為好友。

作為美國新興商業航天領域備受關注的人物，艾薩克曼曾受到包括《每日太空人》在內的多家專業航天媒體廣泛報道。2024年12月，他被特朗普提名出任美國太空總署（NASA）署長。

圖為2025年4月9日，艾薩克曼出席參議院NASA署長提名聽證會。（Reuters）

然而，艾薩克曼與馬斯克及SpaceX的密切關係，成為部份反對者批評的焦點。據《華盛頓郵報》此前報道，批評者擔憂，這種私人關係可能導致未來的政府合約向SpaceX傾斜，並使得艾薩克曼在領導NASA期間，更傾向於推動SpaceX主導的火星探索計劃，而非現有的月球項目。

美國商業航天新聞網站今年3月的報道指出，儘管已有超過20名前NASA太空人聯名致信美國參議院商務、科學與運輸委員會，呼籲盡快確認艾薩克曼的任命，但受相關爭議影響，他的提名遲遲未在參議院獲得通過。

2025年6月，由於「大而美」法案加劇馬斯克與特朗普之間的分歧，特朗普撤回對艾薩克曼的提名，並表示原因是「其曾向民主黨捐款」。隨後，特朗普任命美國交通部長達菲（Sean Duffy）為美國太空總署（NASA）代理署長。

圖為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk，右）、美國總統特朗普（Donald Trump）及馬斯克盟友、億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman，左）。

另據此前《華爾街日報》報道，達菲為美國現任交通部長，是特朗普政府中的核心人物之一，以忠誠擁護特朗普而深受其信任。在NASA署長爭奪中，達菲被視為傳統航天體系一方的關鍵人物，洛歇・馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）和波音等公司支持他獲得正式署長職位。並且，他在多次公開講話宣揚登月計劃的重要性，將美國登月計劃描繪為與中國的競賽。

但達菲的計劃沒能趕上特朗普態度的緩和，今年9月，有媒體拍到特朗普與馬斯克在右翼知名評論員柯克（Charlie Kirk）的追悼會上一同出現，並握手交流，顯示二人關係有所回暖。事實也確實如此，美國多家媒體報道稱，隨着馬斯克與特朗普關係回暖，艾薩克曼似乎也逐漸重新進入了NASA署長提名的討論中。

艾薩克曼的回歸似乎引起了達菲方面的警惕，當地時間10月20日，達菲在霍士新聞採訪中表示，由於SpaceX的HLS月球着陸系統進度嚴重滯後，NASA將重新開放登月着陸器任務競爭，讓更多公司參與。

2025年9月21日，美國亞利桑那州，圖為特朗普與馬斯克在柯克的追悼會上交談。（截圖自X@ImMeme0）

此番論調直接激怒了馬斯克，馬斯克發文怒懟道，「與其他航天產業相比，SpaceX的發展速度快如閃電」，並表示最終星艦將獨立完成整個登月任務。

此後連續轉發多條帖子揶揄達菲，甚至還發起了投票詢問，「一個以爬樹而聞名的人應該負責美國的太空計劃嗎？」，最終超過19萬次投票。

有美媒評論分析指出，特朗普再提艾薩克曼讓美國航天又走在了「十字路口」，是選擇擁抱可持續的商業航天，還是試圖挽救那些依靠高昂成本勉強維持的傳統航天項目？但無論最終結果如何，特朗普的決定都將深刻影響NASA與美國商業航天公司的長期合作格局。

