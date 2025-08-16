若特朗普終結俄烏戰爭　希拉里稱願提名諾貝爾和平獎　設1條件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）並不掩飾他對獲得諾貝爾和平獎的渴望，他在政壇的老冤家、前美國國務卿希拉里（Hillary Clinton）8月15日接受網絡節目訪問時，稱若然特朗普能夠終結俄烏戰爭，願意提名他角逐諾貝爾和平獎，但她也談到一個條件，即要在烏克蘭無須向俄羅斯割讓領土的情況下。特朗普同日被問到對希拉里言論的看法，他回應稱「非常好」。



希拉里15日接受網絡節目Raging Moderates的採訪，並談到特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行的美俄領袖峰會。

希拉里稱「侵略者普京入侵鄰國，試圖改變邊界，若果他（特朗普）能結束這場戰爭，而無須烏克蘭向侵略者割讓領土，即在某種程度上不用合理化普京的大俄羅斯願景，而是真正地對抗普京。」

她續稱「要明確表示必須停火，不交換領土。而且在一段時間內，普京應真正從他佔領的領土撤軍，以表明他的誠意，也就是說不威脅歐洲安全…… 若果能做到，若果特朗普總統成為這一切的策劃者，我會提名他角逐諾貝爾和平獎。」

圖為2016年10月9日，時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與時任民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）出席密蘇里州的答問大會。（Reuters）

特朗普15日接受傳媒訪問時被問到他對希拉里言論的看法，他回應稱「嗯，那真是……非常好（very nice）。」他繼而指「我可能又要開始喜歡她了。」（I may have to start liking her again.）

特朗普被指渴望取得諾貝爾和平獎，挪威商業報章《每日新聞報》（Dagens Naeringsliv）早前報道，特朗普7月與挪威財政部長、北約（NATO）前秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）討論關稅問題時，直接談到自己希望獲得諾貝爾和平獎。

每年頒發的諾貝爾和平獎是由挪威諾貝爾委員會負責評選。