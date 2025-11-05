Jennifer Lawrence「封口」不評論特朗普：憂言論加劇社會分裂

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）一改過去直言不諱批評美國總統特朗普（Donald Trump）的作風，她在11月1日刊出的訪問表示，憂心公開評論只會「火上加油」，加劇社會分裂。



2025年10月20日，珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）出席第20屆羅馬電影節期間的紅地氈活動。（Getty Images）

在《紐約時報》的The Interview專訪中，珍妮花羅倫絲被問到她在特朗普首個任期內曾激烈反對一事，她談到如今對公開評論政治感到猶豫，「我真的不知道自己該不該這麼做。」

她指在一次又一次的選舉後，經驗顯示名人言論對選民投票行為影響有限，「那麼我到底在做什麼？我只是在分享我對某些事情的看法，而這些事會火上加油，讓國家撕裂。」

珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）在活動中與狂熱粉絲合影。（Getty Images）

美國總統特朗普（Donald Trump）（Getty Images）

珍妮花羅倫絲稱正處於複雜的調整期，她不想因其政治觀點而讓觀眾對其電影卻步，從而削弱藝術改變世界的力量，「我不想讓人們因為不喜歡我的政治觀點，而遠離那些可能改變意識的電影，我想保護我的藝術創作，讓大家能夠繼續沉浸在我的作品中。」

她又指「如果我說的話不能帶來某種和平、緩和局勢或找到某種解決方法，我不想成為問題一部份。我不想讓問題變更糟。」

珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）表示將專注於演藝以作品觸動人心。（Getty Images）

為此，珍妮花羅倫絲轉向製作具社會意識的影視作品。其製作公司Excellent Cadaver出資拍攝的《麵包與玫瑰》（Bread and Roses）記錄塔利班奪權下阿富汗女性的處境，另一部紀錄片《祖拉夫斯基訴德州》（Zurawski v Texas）則探討墮胎議題。

面對特朗普第二任期，她認為公眾已清楚其政策方向，「我們都知道那4年來他做了什麼，他很清楚，那就是我們的選擇。」