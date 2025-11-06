王毅與伊朗外長阿拉格齊通電話　籲推動核問題重回對話談判

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（11月5日）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）通電話。王毅表示，中方讚賞伊方近期重申無意發展核武器，支持伊朗享有和平利用核能的權利，希望各方保持對話溝通，推動伊朗核問題重回對話談判軌道。



中國外交部公告指，王毅表示，中方重視發展中伊關係。今年9月，中國國家主席習近平同伊朗總統佩澤希齊揚成功會晤，就加深中伊關係達成重要共識，作出戰略指引。

王毅稱，明年中伊將迎來建交55周年，中方願同伊方攜手努力，將兩國元首共識落到實處，共謀國家發展振興，深化互利合作，推動中伊全面戰略夥伴關係向更高水平邁進，中方讚賞伊方積極支持習近平提出的四大全球倡議，願同包括伊朗在內國際社會一道，為推動構建更加公正合理的全球治理體系作出積極努力。

圖為2024年1月18日，王毅出訪巴西。（Reuters）

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（11日）在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。（中國外交部）

阿拉格齊表示，伊方高度重視發展對華關係，願以明年兩國建交55周年為契機，密切雙方高層往來，挖掘合作潛力，堅定相互支持，伊方讚賞中方在國際事務中主持公道，期待雙方保持密切協作，共同促進地區和平、穩定與發展。

雙方就伊朗核問題深入交換意見。王毅強調，中方在伊朗核問題上始終秉持客觀公正立場，當前政治解決伊朗核問題進程陷入僵局，不符合國際社會共同利益。阿拉格齊衷心感謝中方在伊朗核問題上堅持公正立場、發揮積極作用，表示伊方願在平等、雙贏基礎上同各方加強溝通協調。