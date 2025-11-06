特朗普再批民主黨令政府關閉　形容如神風特攻隊要摧毀美國｜有片

美國聯邦政府因撥款法案未在國會通過而陷入停擺，迄今已有36日，打破近7年來的紀錄。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月5日於白宮同共和黨參議員共進早餐時再度將停擺原因歸咎於民主黨，他批評說：「我覺得這些民主黨人就像『神風特攻隊』（Kamikaze），必要時他們會摧毀整個國家。」



特朗普周三在講話中也提及，今次政府關閉時長創下紀錄，他指自己剛從日本回到美國，因而想起神風特攻隊。特朗普一向堅持拒絕與民主黨就撥款法案進行談判的立場，還在上周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中強調自己「不會被勒索」。

美國參議院周二就政府停擺危機相關的臨時撥款法案進行第14次投票，但未獲通過所需的60票贊成。共和民主兩黨繼續互相指責，妥協迹象依然未現，談判再度陷入泥潭。

2025年10月28日，在美國政府停擺期間，紐約的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）大量航班遭延誤或取消。（Reuters）

創紀錄停擺嚴重衝擊美國航空安全、食品救濟等民生領域。美國交通部長達菲（Sean Duffy）周三證實，除非達成結束聯邦政府停擺的協議，否則他將下令從周五開始，美國40個主要機場的定期航班減少10%。

「神風特攻隊」是二戰末期日本為對抗美軍而設置的「特別攻擊隊」之中的一支敢死部隊，以自殺式撞擊盟軍艦艇而聞名。