美國政府停擺32天　4200萬低收入人士失食品券面臨「斷糧」

據「政治報」（Politico）報道，隨着美國「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）的資金在當地時間11月1日耗盡，這一美國最大的反飢餓項目首次中斷，近4200萬美國人不得不面對失去食物的威脅。

報道稱，儘管一名聯邦法官在最後關頭裁定，特朗普政府必須動用緊急資金支付11月的糧食援助，但這不足以阻止援助立即中斷。美國官員表示，這些福利可能需要數周時間才能恢復。

諷刺的是，大批美國人面臨「斷糧」危機之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）卻沉浸在白宮廁所翻新的喜悅中，這引發了美國網民的憤怒。

「這不是法律問題，而是政治決定」

對田納西州查塔努加市哈蒙德（Roma Hammonds）來說，自五年前得到孫輩的監護權以來，SNAP一直是她的「生命線」。

哈蒙德由於身體殘疾無法工作，她對路透社表示，她一直依靠每月563美元（約4376港元）的SNAP補貼來養活四口之家，同時支付房租等其他開銷。

但是，由於聯邦政府持續「停擺」，美國政府可能無法發出11月的補貼，而田納西州是美國絕大多數無法自行支出這筆援助的州之一。

「我不知道該怎麼辦。」哈蒙德說。

據報道，SNAP每月向各州低收入美國人發放約80億美元（約622億港元），而截至當地時間11月1日，這一有60年歷史的糧食援助計劃面臨「歷史性中斷」。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

路透社稱，美國國會和特朗普政府目前都沒有採取行動為SNAP提供資金。兩名聯邦法官10月31日裁定，美國政府不能阻止11月SNAP福利的發放，必須動用約50億美元（約389億港元）的機構應急基金來支付這些福利，並要求政府在下周一（11月3日）之前更新其裁決的執行情況。

美國農業部沒有回應將如何應對這一裁決，也沒有透露發放福利計劃的任何細節。

特朗普10月31日晚在社交媒體發帖稱：「我已指示我們的律師請求法院儘快澄清我們如何合法地為SNAP提供資金。即便我們立即得到指導，不幸的是，各州在發放資金時仍會有延遲。」

2025年10月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文指，政府律師認為我們沒有法律授權用我們現有的資金來支付SNAP（補充營養援助計劃）的費用。（X@TruthTrumpPost）

11月1日，聯邦法官向特朗普明確了下一步該如何合法行動的指導。他感謝特朗普對法院裁決作出的「迅速而明確的回應」，並要求白宮要麼在11月3日前動用多種資金來源全額支持SNAP福利，要麼至少在11月5日前為這些福利提供部分資金。

眼下，美國各州、食物銀行和非營利組織正在緊急籌措資金，以彌補聯邦關鍵援助資金的缺口。美國國會參議院多數黨領袖約翰·圖恩（John Thune）本周早些時候坦言：「情況很快就會惡化。」

路透社查詢各州網站和公開聲明，指出目前只有特拉華州、新墨西哥州、路易斯安那州、維珍尼亞州、佛蒙特州以及華盛頓哥倫比亞特區表示，他們將支付部分或全部11月的SNAP援助，其他各州要麼沒有給出任何說明，要麼表示由於技術或成本問題，無法支付這些資金。

報道提及，美國農業部在10月24日的一份備忘錄中表示，聯邦政府將不會報銷各州自行承擔的福利支出。

《政治報》稱，特朗普政府的官員們堅持認為，他們沒有權限動用應急資金用於SNAP，而他們手頭的資金又不足以支持11月的福利支出。目前尚不清楚特朗普政府是否會對要求其支付福利的裁決提出上訴。

明尼蘇達州民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）10月31日表示，「美國農業部越早做正確的事，遵守法律，受益者就越快能拿到福利。」

2025年11月1日，美國加州洛杉磯市洛杉磯會議中心，民主黨參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）在支持對第50號提案（一項國會選區重新劃分措施）投「贊成」票的集會上發表講話。（Reuters）

「我想我們都很清楚法院的裁決，如果農業部選擇上訴而不發放福利，那將不是法律問題，而是政治決定。」克羅布查說。

但報道指出，即使特朗普政府遵守了法院的命令，將福利發放給低收入美國人仍需要數天時間，某些州甚至可能需要數周，尤其是考慮到自一個月前美國政府「停擺」以來，其尚未建立起分發部分資金的系統。

「你可以看到人們的絕望」

《政治報》指，這一前所未有的暫停發放福利的舉措表明，從食品援助到醫療保健問題，現在的美國，在以往能跨黨派達成共識的問題上形成共同立場變得非常困難。此前，即使在政府停擺期間，為近4200萬人提供服務的SNAP也能獲得資助，包括在特朗普的第一個任期。

距離美國感恩節還剩不到四周，美聯社注意到，11月1日，美國各地的人們在食品分發站排起了長隊，領取免費餐食和雜貨。

2025年11月1日，美國德州錫達溪（Cedar Creek），義工在錫達溪高中進行流動食品分發時，將食品放入貨車車廂。美國正經歷史上第二長的政府停擺，近4,200萬美國人面臨補充營養援助計劃 (SNAP) 福利（即食品券）可能中斷的風險。（Reuters）

在紐約布朗克斯區，一家食品分發站外等候的人數比平時多了大約200人，許多人帶着可摺疊的購物車，排起了跨越數個街區的長隊。他們從成堆的水果、蔬菜、麵包、牛奶、果汁、乾糧和現成三明治中挑選食物，有些人凌晨4點就來了。

美聯社指出，SNAP是美國社會安全網的重要組成部分，該計劃的延遲凸顯了當前眾多美國人的經濟脆弱性。

在布朗克斯區的食品分發站，牧師烏多-奧康（Rev. John Udo-Okon）說，「各行各業的人」現在都在尋求幫助。

「食品分發站不再只向窮人、老人和有需要的人服務，現在，它面向整個社區，每個人都可以來。你會看到人們開車過來，停好車，排隊等着看看能否拿到食物。」奧康說，「現在，你可以看到人們的絕望，你可以感受到人們正在經歷的沮喪。」

在肯塔基州路易斯維爾一家教堂舉行的「得來速」食物發放活動中，74歲的SNAP受益人傑克遜（James Jackson）表示，華盛頓的決策傷害了美國民眾，他對此感到沮喪，他認為立法者應更加努力去理解貧困和糧食不安全帶來的挑戰。

2025年10月29日，美國加州洛杉磯，一名國民警衛隊成員在洛杉磯地區食物銀行設施內幫忙打包食物。由於美國史上第二長的政府停擺，近4,200萬美國人面臨補充營養援助計劃（SNAP，即食品券）福利可能中斷的風險。（Reuters）

「如果你從未貧窮過，你就不會知道貧窮是什麼滋味，」傑克遜說，「我希望情況會好轉。我希望人們能得到他們的SNAP福利。」

除了SNAP，美國的其他社會保障也紛紛告急。據報道，針對婦女、嬰兒和兒童的特殊補充營養計劃（WIC）將耗盡資金，這意味着養育孩子的家庭將更難獲得嬰兒配方奶粉和日常食品。為低收入兒童提供營養餐和其他服務的「啟蒙計劃」（Head Start）也面臨暫停。

此外，隨着11月1日《平價醫療法案》（ACA）開始新一年度的註冊，疫情期間推出的增強補貼也已到期，美國人正面臨醫保費用大幅上漲的衝擊。民主黨一直在推動延長補貼，並表示在國會採取行動之前，他們不會對政府撥款法案投票。

當地時間10月28日，美國參議院民主黨人第13次阻止由共和黨支持的撥款法案。

截至11月2日，美國聯邦政府本輪「停擺」時間已有32天，距離追平美國歷史上的最長政府「停擺」的35天，僅剩下3天。

2025年9月19日，美國華盛頓國會山莊，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免部分政府停擺。（Reuters）

但在華盛頓，結束政府資金僵局的緊迫感似乎並不強烈。美聯社稱，眾議院已經超過六周沒有召開立法會議，而參議院多數黨領袖約翰·圖恩在兩黨談判未取得實質進展後，也在周末關閉了參議院。

費城地區一家食品銀行的執行董事馬蒂西克（George Matysik）說，由於今年早些時候失去了聯邦資助，他所在的機構的預算被削減了20%，但在過去的兩周內，前來尋求幫助的新家庭數量增加了12倍。

「我們的聯邦政府正在做出傷害人民的選擇，特別是工薪階層。」馬蒂西克說。

美國民眾面臨「斷糧」危機之際，特朗普正沉浸在白宮廁所翻新的喜悅中，他1日在其自創社交平台Truth Social（真實社交）曬出了翻新後廁所的照片。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月31日在社交媒體上表示，白宮林肯套房的浴室已獲翻新，並上傳多張新裝潢的照片，其中可以看到牆壁由綠色瓷磚換成黑白拋光大理石。右圖為翻新後的林肯套房浴室；左圖則是舊裝潢。（Truth Social@realDonaldTrump）

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）1日轉發了特朗普帖子的截圖，吹捧道：「當我第一次得知白宮裏居然有那樣一間廁所時，我驚呆了，特朗普總統正在讓人民的白宮變得更加典雅華美，『造福』美國的子孫後代！」

除了廁所，特朗普上個月還啟動了白宮東翼拆除工程，計劃耗資2.5億美元建造可容納千人的豪華宴會廳。

特朗普的行為和萊維特的言論引發美國民眾憤怒，他們指責政府用美國納稅人的錢翻新白宮設施，卻對挨餓的民眾無動於衷。

