美國防部收1.3億美元私人捐款支付停擺期間軍餉　或有違法之嫌

美國國防部10月24日證實，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃從特朗普總統的一位匿名盟友收取1.3億美元（約10億港元）的捐款，用於在政府停擺期間支付軍人的薪水。有預算專家質疑，使用私人捐款支付軍人薪酬可能違反《反赤字法案》（Antideficiency Act），該法案禁止聯邦機構使用國會授權批准以外的資金。



據美媒報道，國防部首席發言人Sean Parnell在聲明中表示：「這筆捐款的條件是用於抵消軍人的薪酬和福利成本。」他還補充說，這筆錢是按照國防部的「一般捐贈接受權」（general gift acceptance authority）收受的。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中俯瞰國防部辦公地點五角大樓。（Reuters）

據報道，此舉與政府向軍隊撥款的程序截然不同，政府的軍事撥款傳統上依賴國會撥款的公共資金。這也立即引發外界對捐贈者身分以及開出這張九位數支票給政府的動機的質疑。

報道指，這筆1.3億美元（約10億港元）的捐款對支付約130萬名現役軍人的薪水只是杯水車薪，平均每名軍人僅能獲得約100美元（約777港元）的收入。

國會兩黨撥款委員會同日表示，他們正在尋求政府提供更多有關捐贈細節的信息，但尚未收到任何解釋。

民主黨人對收受捐款的合法性表示憂慮，認為五角大樓引用的接受捐贈授權只允許將捐贈用於少數特定用途，例如資助軍事學校、醫院、墓地，或用於幫助受傷士兵或因公殉職人員的家屬。如果捐贈來自外國政府或組織，還可能面臨額外的、更嚴格的限制。

參議院國防撥款小組委員會民主黨領袖、特拉華州參議員Chris Coons在一份聲明中表示：「使用匿名捐款資助我們的軍隊，引發一個令人擔憂的問題：我們的軍隊是否真的面臨被外國勢力收買的風險。」

2025年10月23日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳宣布其政府打擊販毒集團和人口販賣的政策。（Reuters）

除了面臨政府預算專家的質疑，民主黨人早已指責特朗普政府在停擺期間多次違反法律，包括解僱數千名聯邦工作人員的決定。

前參議院共和黨預算助理、現任兩黨政策中心高級副總裁Bill Hoagland表示：「《反赤字法案》明確規定，私人捐款不能用於彌補撥款不足。我認為他們可以接受捐贈，但不能將其用於彌補撥款不足，因為法律規定非常明確。」