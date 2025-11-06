哈馬斯再交還以色列人質遺體　首次表明有意交出部份武器

哈馬斯11月5日晚再向以色列交還一具人質遺體，以色列總理辦公室隨後在社交平台證實，指下一步將確認遺體身份，預料需時兩日檢測。此外，彭博社報道指，哈馬斯官員當日也首次透露有關解除武裝的意向，稱考慮放棄擁有彈道導彈和火箭。



報道引述哈馬斯高官馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）接受多哈電視台訪問指，「如果你是指超出緩衝區範圍的武器，那麼是的，這是合理的討論話題，因為它們可能對另一方構成威脅」，他當時被問及會否考慮解除武裝。

2025年10月28日，以色列和哈馬斯停火期間，人們聚集在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis），搜尋失蹤的以色列人質遺體。（Reuters）

馬爾祖克進一步強調，哈馬斯正制定一項替代方案，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在上月提出的停火計劃中涉及推動加沙治理的部隊，例如組建由哈馬斯作為警察和安全人員共組的安全部隊來管制，而他們將保留小型武器，旨在防止停火後，因簽署的協議讓巴勒斯坦出現「權力真空」。

根據早前停火協議，哈馬斯已將21名人質遺體交還以色列。美媒報道指，一旦以色列確認遺體身份屬實，哈馬斯還有還有六具人質遺體尚待交還給以色列，今次交還則是哈馬斯在本週內交還以方的第三具遺體。