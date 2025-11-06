中英外長通話　王毅：對雜音干擾要保持清醒頭腦　保持發展主基調

中國外交部長王毅11月6日應約同英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）通電話，他指中英兩國歷史文化各異，雙方存在分歧也很正常，對於時而出現的雜音和干擾，要保持清醒頭腦，積極穩妥處理，保持兩國關係發展的主基調。



中國外交部指，王毅表示當前國際形勢變亂交織，中英關係不進則退，雙方應加強戰略溝通，推動兩國關係沿著健康、互惠、穩定軌道可持續發展，中英都是大國和聯合國安理會常任理事國，對世界和平、穩定與發展承擔著重要國際責任。

中國外長王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟外長系列會議（Reuters）

他稱中方堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際體系主導地位，尊重各國主權和領土完整，主張以和平手段解決爭端，支持全球自由貿易和世貿組織規則，確保全球產供鏈穩定。

他並指中英在上述重大問題上立場總體一致，是加深兩國戰略合作關係的重要內涵。中方願同英方共同努力，攜手應對全球挑戰，促進世界和平與發展。

王毅表示中英兩國歷史文化各異，雙方存在分歧也很正常，但應本著相互尊重原則，努力增進相互了解，為雙邊關係穩定提供堅實保障，對於時而出現的雜音和干擾，要保持清醒頭腦，積極穩妥處理，保持兩國關係發展的主基調。

2025年10月9日，英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）於北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）參與會議前，向媒體發表講話。（Reuters）

顧綺慧表示英中兩國有很多共同利益，英方高度重視對華關係，期待同中方加強高層交往，拓展安全、發展和環境等領域合作。

她指英中作為安理會常任理事國和支持多邊主義的大國，有必要保持常態化戰略溝通，共同應對氣候變化等全球挑戰，共同維護聯合國憲章宗旨和原則，維護全球自由貿易，維護多邊體系。

中方指，王毅側重就加快解決影響中英關係的緊迫問題表明中方立場，雙方同意相向而行， 對等解決各自合理關切。