特朗普宣布熱門減肥藥價格降低　計劃最低降至每月149美元

美國特朗普政府周四（11月6日）宣布與兩間製藥公司達成協議，如果你是美國醫療保險和醫療補助計劃受益人，或是透過即將推出的TrumpRx網站購藥者，你將能以較低價格買得暢銷的GLP-1類糖尿病藥物，價格低至149美元一個月。



根據這項協議，聯邦醫療保險和醫療補助計劃將擴大這些藥物的覆蓋範圍，允許患有某些疾病或身體質量指數超過一定值的美國人購買此藥，以治療肥胖症和其他嚴重疾病。

2025年11月5日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在一個商業論壇中向在場人士致意。（Getty）

特朗普當日在橢圓形辦公室表示，這項定價計劃將使Wegovy月費用從1350美元降至250美元，Zepbound從1080美元降至346美元。他稱，這些減肥藥將挽救生命，並改善數百萬美國人的健康。

美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）預測至明年此時，全美民眾將因更易獲得此類藥物而累計減重1.25億磅。