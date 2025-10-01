美國防部長抨擊軍中「覺醒文化」　要求將士必須減肥和剃鬚

美國國防部（現已改名戰爭部）部長赫格塞思（Pete Hegseth）星期二（9月30日）猛烈抨擊軍中的「覺醒」政策（Woke），稱軍隊必須修復「數十年的腐敗」。他還公布了軍人必須保持體能、修剪髮型和剃鬚的指令。



路透社報道，赫格塞思在數百名將軍出席的會議上說，美國軍方各級人員現在每年必須參加兩次體能測試，並補充道：「看到五角大樓走廊裏有肥胖的將軍和上將，完全不可接受。」

他強調了「儀容標準」，說：「如果你想留鬍子，可以去特種部隊；不想留，就剃掉。我們不能有一支充滿北歐異教徒的軍隊。」

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地，美軍將領參加由美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召集的會議，等待美國總統特朗普發表演說。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。赫格塞思說：「愚蠢和魯莽的政治領導人設定了錯誤的航向，我們迷失了方向。我們成為了『覺醒部』。現在不再是這樣。」

他還宣佈終結「意識形態垃圾」，以氣候變化、欺凌、「有毒」領導和基於種族或性別的晉升為例，表達了批評。

他還抨擊了國防部監察長辦公室，稱這個辦公室調查他與特朗普政府官員使用Signal聊天應用的行為被「武器化」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

