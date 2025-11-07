佩洛西宣告不尋求連任　特朗普：很高興　邪惡女人退休是好事

美國眾議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）11月6日宣布，她不會在2026年競選、尋求連任國會議員。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以「邪惡的女人」來形容對方。



特朗普在白宮橢圓形辦公室被問及對佩洛西宣布結束其長達數十年的職業生涯有何反應時告訴記者：「我認為她是個邪惡的女人。我很高興她退休了。我認為她退休對國家來說是件好事」。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

他認為，「她對國家來說是一個巨大的負擔，我認為，她是一個邪惡的女人，工作做得一塌糊塗，給國家造成巨大的損失和聲譽損害。我認為她糟糕透頂。」

佩洛西同日較早前表示，她計劃在2027年初退休，即本屆國會議員任期完結時。佩洛西現年85歲，自1987年首次在三藩市當選議員以來，其議員生涯長近39年。

2019年2月，佩洛西在特朗普發表國情咨文後鼓掌，由於兩人為政壇上的冤家，此幕獲網民戲稱為「佩洛西式鼓掌」（Pelosi Clap）（Pool via REUTERS）

她在社交網站發布題為「謝謝，三藩市」的影片，感謝選民多年支持，公布自己將不再尋求連任議員。