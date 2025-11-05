法國廢棄海洋公園驚現被困虎鯨　無人機鏡頭下「表演」引人心碎

法國「安提布海洋世界」（Marineland Antibes）因該國通過禁止虎鯨表演新法規等原因而關閉近一年後，美國攝影師約瑟夫勞倫斯（Seph Lawless）10月底透過無人機拍攝到令人心碎的畫面：兩隻被遺留的虎鯨母子「維琪」（Wikie）和「凱喬」（Keijo）被困在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。



無人機拍到被遺留的虎鯨母子被困在水池中（sephlawless IG）

影片中，虎鯨原本靜止漂浮在污濁水面上，攝影師一度以為虎鯨已死亡。然而當牠們聽到無人機聲音後，抬起頭來，隨後開始在水中轉動、跳躍，彷彿重演過去受訓的表演動作。

攝影師勞倫斯形容，這一刻「就像希望本身重新回來探望牠們」。

兩隻虎鯨聽到無人機聲音後抬頭望向鏡頭（sephlawless IG）

牠們開始在水中復原表演動作（sephlawless IG）

牠們重演過去整齊劃一的訓練動作（sephlawless IG）

在年初園區廢棄後，這對虎鯨母子與12隻瓶鼻海豚被留在園區，面臨惡劣的生存環境，未找到適合安置地點。

勞倫斯之後指仍有希望，「牠們的故事未完…… 我們的聲音已經對法國政府產生巨大衝擊。自從這些影片在網絡上瘋傳以來，法國政府已表示他們正全力介入。」

這些鯨豚均為人工飼養，無法適應野外生存，曾有西班牙動物園提出安置牠們，但未獲西班牙政府開綠燈。

人工飼養的鯨豚無法適應野外生存（sephlawless IG）

國際動保團體呼籲各界為牠們找到安置地點（sephlawless IG）

這宗事件突顯政策轉型下的動物福利難題，在追求動物權益的立法美意下，如何妥善安置受影響的生命，成為亟待解決的人道課題。國際動保團體持續呼籲各界關注，希望為這些無辜生命找到最終歸宿。