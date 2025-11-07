特朗普「聖人還是罪人」雕像瑞士展出　穿囚服綁十字架惹笑｜有片

一座由英國藝術家Mason Storm創作的帶有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）樣貌的雕塑本周在瑞士展出，雕塑名為「聖人還是罪人（Saint or Sinner）」，呈現了疑似「特朗普」身穿囚服、閉着眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上。作品一經展出引發關注，並在現場引來不少人駐足欣賞。



法新社報道，這個雕像甫在巴塞爾展出就引來不少人圍觀，而「特朗普」的姿勢更營造出被釘在十字架受難，或接受注射死刑的氛圍。展覽地點附近的業主指雕塑「非常逼真，令人害怕」，強調在安裝時，甚至「會看到每一條皺紋，皮膚的逼真程度實在令人恐懼」。

有參觀者認為特朗普可能會欣賞這雕像，並認為他「可能把自己視為現代的耶穌（might see himself very well in the role of a modern Jesus）」。不過也有人認為這雕像無可能在美國展出。

主辦方原本打算在今年9月起在巴塞爾中央車站展出雕像，不過之後改為在人潮較少的地方展出，最終將雕像設置於巴塞爾市中心附近的「巴塞爾藝術大道」（Basler Kunstmeile）的櫥窗中展出。

2025年11月5日，瑞士巴塞爾，圖為一個特朗普模樣的雕塑在當地展出，因獨特造型引來不少人駐足欣賞。（X@What_s_Up_You）

「聖人還是罪人」早在今年初就在維也納展出，並在上周六現身巴塞爾。而根據電子計數統計，僅在周一就有超過3000人途徑展覽地點。

Storm的作品以諷刺現代社會聞名，常與同樣出身英國的著名街頭藝術家Banksy相名並論。