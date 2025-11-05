美國政府停擺破紀錄　特朗普：致選舉失利　促共和黨人趕快廢拉布

美國聯邦政府繼續陷入「停擺」狀態，至今踏入第36天，打破歷來最長紀錄。美國總統特朗普（Donald Trump）11月5日指，停擺影響4日舉行的地方選舉，導致共和黨失利。他再度催促共和黨人趕快在參議院廢除容許拉布的議事規則。



特朗普在白宮向共和黨議員發表講話，他談到停擺成為選舉中的巨大因素，他指需要盡快讓政府重開，因停擺已經影響食物券福利、航空公司和股市。

他又指政府停擺未有如他認為那樣對民主黨人造成損害。

他並呼籲黨友在美國參議院內終結拉布，以確保共和黨人能夠繼續通過他們的立法議程。

特朗普較早前於4日在社交網站發文稱「若果我們不終止拉布（核選項！），民主黨人更有可能贏得中期選舉和下屆總統大選，因為這些顛狂的民主黨瘋子可以透過棄權來阻止一切，共和黨人將不可能推行具常識的政策。」

特朗普2025年11月4日在白宮向共和黨參議員發表講話（Reuters）

美國聯邦政府停擺至今仍未見到盡頭，當地大批空中交通管制員因為欠薪而請假，導致全國多個機場人手不足。交通運輸部部長達菲（Sean Duffy）揚言或要關閉當地空域，以確保旅客出行安全。

美國「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）的資金在11月1日耗盡，這一美國最大的反飢餓項目首次中斷，近4200萬美國人不得不面對失去食物的威脅。