美國政府停擺進入第35天　追平史上最長記錄

美國聯邦政府停擺截至11月4日已進入第35天，追平美國史上最長停擺記錄。在過去一個多月的時間裏，國會兩黨始終無法在13次投票中就政府撥款問題達成一致。但參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，他對本周結束政府停擺持「樂觀」態度，並表示參議院將於周二對眾議院通過的撥款法案進行第14次投票。



根據國會參議院議事規則，大多數立法都需要100名議員中的60名同意，目前共和黨在參議院擁有53個席位，仍不足60支持票。由於參議院並未限制議員發言時間和內容，只有47席的民主黨議員可以通過持續發言來「拉布」，阻礙議案通過。

2025年10月28日，在美國政府停擺期間，紐約的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）大量航班遭延誤或取消。（Reuters）

美國廣播公司（ABC News）報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在過去幾天再次呼籲推翻參議院的阻撓議事規則。但圖恩則在周一向媒體表示，參議院的該項規則近期內不會有任何改變，顯示即便是共和黨內部也反對修改參議院規則。

2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮玫瑰園俱樂部舉辦午餐會，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在會後與參議院共和黨同僚談論政府關門事宜。（Reuters）

美國國會預算辦公室（CBO）日前評估，根據停擺的持續時間，預計今年四季度美國的年化實際GDP增長率將因此下降1至2個百分點。CBO亦表示，或將有70億至140億美元的損失無法恢復。