特朗普晤中亞五國領袖　佈局關鍵礦產合作以減少對華稀土依賴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日在白宮與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五國元首舉行會談及工作晚宴。此次會晤聚焦關鍵礦產供應鏈合作，被視為美國在中俄傳統影響力占優的中亞地區拓展戰略空間的重要舉措。



特朗普在會談中直言不諱地指出：「前幾任美國總統完全忽視了這個中亞地區」，並強調其理解該地區的戰略價值。他表明，其政府已通過一系列全球協議來保障經濟安全與關鍵礦產供應。

會談期間，美國與哈薩克簽署了關鍵礦產合作備忘錄。哈薩克還同意加入特朗普政府主導的《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement），推動以色列與穆斯林國家關係正常化。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）指，希望擴大與美國的經濟和貿易合作，並向美國推廣塔吉克的稀土礦藏，還有協助建造下一代人工智能數據中心。

此外，美國波音公司計畫向哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦的航空公司出售多達37架飛機，美國企業Cove Capital也將利用政府支持的資金在哈薩克斯坦開採鎢礦。

本次會晤在「C5+1」機制框架下舉行。「C5+1」平台於2015年啟動，將美國和中亞五國聚集在一起，推動在經濟、能源和安全問題上的合作。

中亞地區富含稀土、鈾、銅等戰略資源，鈾產量約佔全球一半。在中美貿易摩擦持續、中國加強對稀土出口管控的背景下，美國正在謀求加速推動供應鏈多元化。