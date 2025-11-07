「世界少一害」　特朗普最討厭的女人要走了

美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），幾十年來一直是民主黨最有權勢的人物之一，宣布將不再於明年尋求連任。



得知佩洛西不再尋求連任，美國總統特朗普（Donald Trump）非常高興。他在白宮橢圓形辦公室被問及對此有何反應時告訴記者：「我認為她是個邪惡的女人。我很高興她退休了。我認為她退休對國家來說是件好事」。

特朗普說，「她對國家來說是一個巨大的負擔，我認為，她是一個邪惡的女人，工作做得一塌糊塗，給國家造成巨大的損失和聲譽損害。我認為她糟糕透頂。」

在美國兩黨陣營中，佩洛西是特朗普最痛恨、最鄙視的人。

特朗普恨其他人，主要是政治立場不同，治國理念不一樣，恨他們搞壞了美國社會風氣和經濟，推崇LGBT和多元化平權運動（DEI）等令一些人「男不像男女不像女」，讓美國經濟空心化，競爭力下降，非法移民滿地走，社會治安惡化，是路線之爭。

2019年2月，佩洛西在特朗普發表國情咨文後鼓掌，由於兩人為政壇上的冤家，此幕獲網民戲稱為「佩洛西式鼓掌」（Pelosi Clap）（Pool via REUTERS）

另外還有一些人，針對特朗普和他的家人，操弄司法進行打擊報復，特朗普當然要恨。

但特朗普對佩洛西的恨，不僅是這些政治面的，私人面的，還有精神層面和價值理念的恨。特朗普與佩洛西這倆人，在精神層面，在價值理念上，對彼此都極度鄙視，都看不起對方。都覺得對方是國家的蛀蟲，是政治廢物，美國的恥辱和敵人。都覺得對方骯臟。甚至連對方名字都不願提。

特朗普第一任期，在國會做報告，佩洛西作為主持人需要伸手和特朗普象征性握個手。特朗普對此完全視而不見。眼神一撇，根本不理。而佩洛西則一報還一報，當場在國會主席台上，大庭廣眾之下，幾十家媒體鏡頭前，撕掉了特朗普的講稿，撕成碎渣。佩洛西還表示「這已是十分客氣的做法」，稱國情咨文內容沒有一頁是真話。

佩洛西於2020年特朗普發表國情咨文後當眾把文件撕毁：

在特朗普第一任期結束後最倒黴的時候，佩洛西曾兩次主導對特朗普的彈劾，這導致了兩人之間的矛盾進一步加深。

2021年1月13日，時任民主黨眾議院代表佩洛西簽署彈劾總統特朗普議案。（Reuters）

因此，身為場面人物的特、佩兩人，經常是惡語相向，從來沒有說過對方一句好話。而且用語都非常惡毒。特朗普對佩洛西的稱呼包括「巫女」和「老巫婆」，而佩洛西則稱特朗普為「犯罪分子」。

在2024年大選造勢期間，佩洛西為拜登和賀錦麗助選，每次都對特朗普進行人身羞辱與攻擊。

特朗普也還以顏色，多次飆臟話罵佩洛西。「敗類」、「精神病」、「邪惡的、病態的、瘋狂的雙性戀」等等，都用在佩洛西身上。特朗普還指責佩洛西訪問台灣，稱「瘋狂的南希（Nancy）」總是惹麻煩，贏得中國網友大讚。

美國眾議院議員佩洛西與丈夫保羅2024年2月3日於美國比華利山出席格林美獎頒獎禮晚宴。

在2024年大選期間，特朗普曾咬牙表示，若當選一定會懲罰佩洛西和她的國會山「股神」丈夫保羅·佩洛西（Paul Pelosi）。後來因為保羅·佩洛西在家遇襲受傷，特朗普並沒有發起報復。

佩洛西於1987年首次擔任國會議員，並於2007年成為眾議院史上首位女性議長。她至今仍是唯一一位擔任過議長的女性，分別在2006年和2018年的選舉後出任。如果她在明年不再競選，那麽前後算起來，她差不多在位長達40年！

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

佩洛西曾在2022年訪問台灣，成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長，嚴重惡化了中美關系和兩岸局勢。2022年8月5日，中國外交部發言人宣布對佩洛西及其直系親屬采取制裁措施。

2008年3月21日，在印度達蘭薩拉，佩洛西與第十四世達賴喇嘛和流亡藏人官員會晤，批評中國對西藏騷亂的處理。在香港問題上，佩洛西也是非常活躍的人物，多次介入香港事務並稱香港反修例示威是一道美麗的風景線（a beautiful sight to behold）。