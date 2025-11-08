美國政府停擺持續　航班削減影響開始顯現　數千航班被取消或延誤

美國政府停擺持續之際，華府下令周五（11月7日）起大幅削減商業航空航班。這項命令目前已生效，全國各大機場的航班時刻表大幅減少，導致旅客們不得不緊急調整行程安排。美國參議院美國東部時間中午12 點召開會議，試圖找到結束這場持續政府停擺的辦法。



《衛報》指，雖然航空公司開始減少國內航班，但包括紐約甘迺迪國際機場和洛杉磯國際機場在內全球樞紐機場將受影響，這意味延誤和突發變化可能會對國際航空交通產生連鎖反應。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至周五上午，已有超過800個與美國相關的航班被取消。數據顯示，全球約五分之四的航班取消都與美國有關。

2025年10月31日，美國維珍尼亞州， 一名旅客在聯邦政府停擺期間在華盛頓列根機場的旅客航站內行走。（Reuters）

英國廣播公司報道，周五至今已有多達1238個進出美國的航班以及美國境內的航班延誤，另有824個航班完全取消。報道引述美國交通運輸部部長達菲（Sean Duffy）報道，由於必須遵守國際協議，美方不會影響國際航班運行。

報道指，但這並不意味國際旅客不會受影響，雖然政府發布的指令稱國際航班將維持現狀，但也並未排除進一步取消航班的可能，如果機場出現空中交通管制員短缺的情況，可能導致大範圍延誤。