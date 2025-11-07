華府停擺｜40機場今起削4%國內航班　乘客嘆飛機延誤3小時：沮喪

美國聯邦政府停擺將於當地時間11月7日進入第38天，是美國史上最長的停擺記錄。全國各機場空中交通管制員受政府停擺影響，人手短缺問題日益嚴重，因此特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府下令全國40個主要機場當6日晚下令，全美40機場翌日起削4%國內航班，並於未來一週將削幅逐步增至10%。

有乘客因飛機延誤3小時，繼而錯過轉機時間，無法出席妹妹的生日派對，大嘆感到非常沮喪。



路透社6日報道，美國交通部長達菲（Sean Duffy）此前下令7日起削減美國40個主要機場10%的航班，但聯邦航空管理局（FAA）後來修改為逐步增加削幅的安排。

FAA下令，航空公司必須從7日早上6時開始，每天削減4%的國內航班， 削幅將於11日起增至6%；13日起增至8%，最終於14日起增至10%。

據FAA的命令，須削減航班的40個機場中，包括紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）、紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International）、波士頓羅根國際機場（Boston Logan International）等大型機場。

美媒稱，美國4大航空公司因應削減航班的要求，已提前取消數百個國內航班。

達美航空（Delta Air Lines）取消約170個區域航班；美國聯合航空（United Airlines）取消約200個航班；美國航空（American Airlines）預料每天取消約220個航班。西南航空（Southwest Airlines）則表示將取消約100個航班。

有受訪民眾表示，她6日赴削減航班名單內的新澤西州紐瓦克機場（Newark Liberty International Airport）準備搭乘國內航班，但由於航空公司開始提前作出調動，導致其航班延誤3個小時，錯過轉機前往外國參加其妹妹生日派對的航班。

該民眾表示：「我感到非常沮喪。對於政府停擺（的看法）……這對我很不利。現在坐在這（等待）的人是我。」

2025年10月31日，美國維珍尼亞州， 一名旅客在聯邦政府停擺期間在華盛頓列根機場的旅客航站內行走。（Reuters）

對於受影響的乘客，美國不少主要航空公司無條件免除乘客自行更改航班的費用和罰款，部份航企則設定了日期或機票類型的限制。

路透社引述分析師預測，由於國內旅行需求低迷且國際航線未受影響，如果停擺能在感恩節旅行高峰期之前結束，影響將比較輕微。