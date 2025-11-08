土耳其向內塔尼亞胡等以色列高官發逮捕令　指涉犯種族滅絕罪

土耳其11月7日宣布對以色列37名政府高官發出逮捕令，包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），指控他們涉嫌在加沙地區有系統地犯下種族滅絕與反人類罪行。



除內塔尼亞胡被發逮捕令外，伊斯坦堡檢察官辦公室發出的聲明指，多名以色列內閣官員也名列其中，包括以色列國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）、陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）以及海軍司令David Saar Salama等人。

聲明強調，以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡，導致基礎設施被嚴重破壞和人道主義危機，此外，以軍早前攔截國際救援船隊的行動還涉嫌侵犯人權。

2025年11月3日，加沙地帶，圖為巴人乘坐驢車穿越南部罕尤尼斯的廢墟。（Reuters）

不過以色列外交部對發逮捕令一事表示譴責，批評是總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的「公關噱頭」。