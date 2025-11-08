談判遇挫無成果　阿富汗與巴基斯坦停火仍將持續

阿富汗與巴基斯坦代表團近日在土耳其伊斯坦堡市舉行的會談未能取得成果，這兩個南亞鄰國仍將繼續遵守停火協議。



路透社引述塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）星期六（11月8日）發布的消息說，談判失敗的原因是巴基斯坦堅持要求阿富汗承擔巴基斯坦的內部安全責任，他認為這一要求超出了阿富汗的「能力範圍」。

但他說，「迄今為止，我們沒有違反已達成的停火協議，並將繼續遵守。」

2025年10月19日，阿富汗與巴基斯坦高官在多哈達成停火共識，雙方握手（Qatar Ministry Of Foreign Affairs/Handout via REUTERS）

新華社引述穆賈希德在社交平台X上發表的聲明說，阿富汗6日至7日與巴基斯坦代表團舉行會談。其間，巴方試圖將所有與自身安全相關的責任推卸給阿富汗政府，同時並未表現出承擔阿富汗或自身安全責任的意願。他指出，巴方代表團不負責任和缺乏合作態度，使得會談未能取得成果。阿富汗已做好充分準備，維護阿富汗的主權、獨立和安全。

巴基斯坦國防部長阿西夫7日說，雙方沒有達成任何協議，會談進入無限期擱置階段。阿西夫接受巴基斯坦媒體採訪時稱，阿方不願簽署書面協議。儘管阿富汗代表團表示將遵守口頭協議，但巴方認為這一承諾沒有實現的可能。他強調，雙方此前達成的停火協議仍然有效。一旦阿方違反協議，巴方將予以適當回應。

巴基斯坦和阿富汗邊境地區近期多次發生交火。卡塔爾外交部10月19日說，在卡塔爾和土耳其斡旋下，巴阿同意立即停火，並將繼續會談確保實現停火的可持續性。同月25日至29日，雙方在伊斯坦堡舉行會談，但未能達成可行方案。本月6日新一輪會談開始當天，兩國邊境再度發生交火。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

