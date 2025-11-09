英國陣亡將士紀念日活動 查理斯等王室成員出席Rod Stewart獻唱
撰文：洪怡霖
出版：更新：
英國凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）周六（11月8日）帶兒子喬治王子（Prince George）出席在倫敦舉行的陣亡將士紀念日（Remembrance Day）活動。
凱特王妃身穿黑色連身裙，佩戴已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）的耳環出席活動，身旁的喬治王子一身西裝革履。
+3
出席活動的其他王室成員還包括英王查理斯（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla），威廉王子（Prince William）則因出席在巴西舉行的締約方會議第三十屆會議（COP30，聯合國氣候變化峰會）而缺席國殤紀念日活動。除此之外，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也有在活動中亮相。
英國殿堂級搖滾男歌手洛史釗活（Rod Stewart）、曾在歐洲歌唱大賽獲得亞軍的著名TikTok歌手Sam Ryder和在《大娛樂家》中飾演鬍鬚女Lettie Lutz的Keala Settle等在活動期間演出。
