葡萄牙爆發大規模示威　反對政府勞動法改革

葡萄牙首都里斯本星期六（11月8日）爆發大規模示威活動，數萬名民眾走上街頭，抗議中右翼政府擬議的勞動法改革計劃。組織方工會指出，改革恐將嚴重削弱勞工權利，示威者同時強烈呼籲提高薪資水準。



路透社報導，此次抗議由葡萄牙最大工會葡共工總（CGTP）組織。 這個工會嚴厲批評總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）政府偏袒大型企業，置低薪工人於不顧，使他們在不斷上漲的生活成本面前舉步維艱。據工會方面估計，約有10萬名示威者佔據了里斯本主幹大道。

今年9月，葡萄牙政府通過了相關勞動法修訂草案，並聲稱此舉旨在提升國家競爭力，但示威者對此表示強烈不滿。

工會嚴厲批評總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）政府偏袒大型企業，置低薪工人於不顧，使他們在不斷上漲的生活成本面前舉步維艱。（Reuters）

根據擬議的改革方案，僱主將更容易以「正當理由」解僱員工，因為企業未來將不再需要在員工要求時提供相關證據，或聆聽員工的證人陳述。 此外，對外包的限制也將有所放寬，公司還可設立所謂的「個人時間銀行」，允許員工每天額外工作最多兩小時，每年上限為150小時。

據悉，法案預計將在極右翼政黨「夠了黨」（Chega）的支援下在議會獲得通過。

葡萄牙作為西歐較為貧困的國家之一，其勞工面臨嚴峻的經濟壓力。 官方數據顯示，去年超過一半的勞動者月薪低於1000歐元，而法定最低工資僅為870歐元，位列歐盟最低水準之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

