葡萄牙大西洋攔截運毒潛艇　緝獲1.7噸可卡因　4名南美洲疑犯被捕

葡萄牙當局11月4日表示，他們近日在大西洋中部攔截了一艘載有逾1.7噸可卡因的運毒潛艇，4名來自南美洲的船員被捕。



英國廣播公司（BBC）4日報道，葡萄牙接獲情報後，在英國家犯罪調查局（NCA）和美國緝毒局（DEA）的幫助下，於首都里斯本（Lisbon）海岸約1000海里處成功找到當時正駛往伊比利亞半島（Iberian Peninsula）的涉事半潛式運毒船。

錄影畫面顯示，葡萄牙警方和海軍人員先包圍了運毒船，其後登船繳獲到大量毒品，並逮捕了4名聲稱來自南美洲的船員。警方其後稱，疑犯包括2名厄瓜多爾人、1名委內瑞拉人和1名哥倫比亞人，他們於4日出庭後還押候審。

這張2025年10月12日攝於葡萄牙波爾圖（Porto）的照片中，可以看到矗立當地的燈塔及大西洋海景。（Getty）

葡萄牙打擊毒品走私的警察部門負責人阿納尼亞斯（Vítor Ananias）在記者會上表示，疑犯國籍不一的情況顯示，他們背後的販毒組織很可能具跨國性質。

阿納尼亞斯表示，這類海路毒品走私事件近年屢見不鮮。報道指，一艘載有6.5噸可卡因的運毒船曾於3月在距離里斯本約1200海里處被查獲。