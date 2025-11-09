龍捲風吹襲巴西南部6死750傷　小鎮90%地區損毀　油站頂蓋遭掀起

巴西南部巴拉那州（Parana）官員周六（11月8日）表示，該州遭到龍捲風吹襲，至少6人死亡、750人受傷，有小鎮90%地區遭到損壞，約1000人流離失所。



▼龍捲風掀起加油站頂蓋

網上流傳影片顯示，該州的里奧博尼圖杜伊瓜蘇鎮（Rio Bonito do Iguacu）遭遇龍捲風吹襲，當地一加油站的頂蓋被掀起一半，風中夾雜大量建築碎片，居民慌忙閃躲。

巴拉那州氣象和環境監測系統的數據顯示，龍捲風的最高風速達到每小時250公里。政府表示，龍捲風持續時間不到1分鐘，但摧毀該鎮約90%的地區。

2025年11月8日，龍捲風襲擊巴西巴拉那州（Parana）的里奧博尼圖杜伊瓜蘇鎮（Rio Bonito do Iguacu）後，從空中可見被摧毀的建築物。（Reuters）

官員表示，有5名罹難者來自里奧博尼圖杜伊瓜蘇鎮，另1名來自瓜拉普阿瓦（Guarapuava）。包括兒童和孕婦在內的逾750人送醫，其中至少10人接受手術，9人情況仍然危急。

巴拉那州長Carlos Massa Ratinho Jr.宣布全州哀悼3天，以悼念死者。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社交平台X（舊稱Twitter）上對罹難者家屬表達了慰問：「衛生部長奧夫曼（Gleisi Hoffmann）率領的救援隊已啟程前往災區......我們將繼續支持巴拉那州人民，並提供一切必要的援助。」