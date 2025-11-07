「海鷗」橫掃越南菲律賓釀193死　菲嚴陣以待超強颱風「鳳凰」

颱風「海鷗」（Kalmaegi）橫掃東南亞，在越南與菲律賓兩國造成嚴重災情。11月7日，菲律賓與越南政府官方表示：截至周五（6日），菲律賓死亡人數已攀升至188人，另有135人失蹤、96人受傷；越南則確認至少5人死亡、7人受傷，約2,800棟房屋受損。越南政府已緊急動員逾26.8萬名士兵投入搜救與災後應變。



2025年11月6日，颱風「海鷗」（Kalmaegi）臨近越南峴港，岸邊掀起巨浪。（Reuters）

「海鷗」於6日晚間在越南中部登陸，風速達到每小時149公里（相當於14至15級風力），帶來破壞性強風與暴雨，導致樹木倒塌、房屋毀損及大規模停電，約130萬人無電可用。據國營越南通訊社報道，廣義省（Quảng Ngãi）鐵路系統受損，多樂省（Đắk Lắk）亦有民宅坍塌致人死亡。

當局警告，自清化（Thanh Hóa）至廣治（Quảng Trị）的中部省份恐降下200毫米雨量，低窪地區與河流周邊可能爆發洪水及山體滑坡，甚至衝擊中部高地的咖啡農業區。

2025年11月6日，菲律賓宿霧省塔利賽市（Talisay），颱風「海鷗」（Kalmaegi）引發的洪災摧毀民宅，社區內隨處可見傾倒的樹木。（Reuters）

菲律賓災情更為慘重，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）預計親赴災區視察。與此同時，菲國正面臨另一場威脅——颱風「鳳凰」（Fung-wong）正持續增強，預計周日或周一以「超強風暴」等級登襲北部。民航監管機構已全面提升所有機場戒備，嚴陣以待。