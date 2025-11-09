學者：揭開中國生產力悖論　中國工人實際產出是美國2至3倍

中國學者單偉健撰文指，中國是世界製造業領導者，但研究大多聲稱中國製造業勞動生產力遠低於美國，背後源於研究方法的缺陷。文章指出在可以用實物量衡量的行業中，中國工人實際產出是美國工人2至3倍。



單偉建為資深投資人兼學者，是香港私募基金太盟集團（PAG Group）行政總裁，曾任賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授，也擔任過世界銀行投資官員。他的文章《揭開中國生產力悖論》（Unraveling China's Productivity Paradox）11月6日刊登於Gavekal金融研究服務公司網站。

文章指出中國是世界製造業的領導者，例如在造船、電動車、鋰電池、商用無人機和太陽能板等領域都貢獻高達3分之2實體產出，但幾乎現有研究都聲稱中國製造業勞動生產力遠低於美國，因何中國製造業在全球具有競爭力，生產力卻不高？他指根源在於研究方法的缺陷。

2024年8月17日，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

作者解釋，缺陷包括未能區分原始設計製造商（original design manufacturers，即ODM）和原始設備製造商（original equipment manufacturers，即OEM），ODM例子有蘋果、英偉達，ODM廠商可以不僱用任何生產工人，價值來自產品設計和採購管理，OEM則有富士康、台積電等，專注於實體生產。

他指出，富士康、台積電都是世上效率最高、生產力最強的製造商之一，但傳統的增加價值衡量勞動生產力的方法，將ODM、OEM混為一談，得出矛盾結論，即效率最高的製造商反而勞動生產率低。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

另一缺陷是沒有充分考慮兩國之間顯著的價格差異，相同產品在不同國家的價格差異巨大，若無充分考慮價格、購買力差異，增加價值方法或無法反映真實生產力。

中國工人實際產出是美國工人2至3倍

他指，在可以用實物量衡量的行業中，中國工人實際產出是美國工人2至3倍，但若果以名義增加價值來衡量，由於價格、購買力差異，中國優勢縮小到約20%，文章稱，若然衡量方法得當，中國不止在製造業產出方面，就連在製造業生產力方面，也確實是全球領導者。

作者指，為更準確地評估製造業的真實勞動生產力，需要進行同類比較，即OEM應與同一行業的OEM比較，並且需要衡量人均實物產出。

文章檢視5個在美國、中國均有關鍵生產商且有實體產出資料的行業，包括造船、綜合鋼鐵廠、電動車、太陽能光電模組和水泥。

他指出，在所有產業中，中國製造業的勞動生產力（以人均實物產出計算）均高於美國，平均是近2.4倍。若以名目增加價值計算，中國優勢則縮小至平均1.2倍，只有水泥業是個例外，中國人均實物產出略高於美國，原因是價格差異龐大。

文章指出，中國更高的勞動生產力並未轉化為比美國更高的工資，美國工人的薪水是中國工人的5到6倍，以特斯拉（Tesla）為例，其上海員工生產力是美國員工的2倍，但以美元名義計算，工資卻只有美國員工的17%到18%。

圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

作者進一步指，美國推行的再工業化政策，例如施壓蘋果在國內組裝iPhone，是逆勢而行，不太可能成功，且若這些政策實施，將降低國民收入。

文章稱，中國的願景著重於製造業優勢，至於美國的再工業化只有著眼於高端、高附加價值的製造業，才能在長期內取得成功，而這類製造業無需貿易保護，全球化將使兩國都能發揮各自的相對優勢。