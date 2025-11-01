中美G2｜美國左右翼媒體共識：中國是「美國不能與之為敵」的國家

中美會晤落下帷幕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會後自己將此次會晤稱作「G2」會議。G2概念最早由美國彼得森國際經濟研究所所長弗雷德·伯格斯滕（C. Fred Bergsten）在2004年提出，2008年6月他在《外交》（Foreign Affairs）雜誌刊文，正式主張中美組成「兩國集團」，「共享全球經濟領導權」。時隔16年，特朗普重提G2。中國對於G2的提法從來都不同意，但在中美博弈正激烈的階段由美國提出，而且是MAGA的特朗普提出，還是有不同的意義。這或許是中美博弈來到新一個階段的符號。



而就在前幾天，《大西洋雜誌》（The Atlantic）刊登了一篇文章，標題很直白，「美國正步向輸掉與中國的戰爭」（The U.S. Is on Track to Lose a War With China），作者是美國戰爭歷史學家奧布萊恩（Phillips Payson O'Brien）。又為這個符號有了更多的詮釋。

文章的內容大抵是，特朗普和防長赫格塞思（Pete Hegseth）正在對美軍進行改造，試圖重塑美軍的「戰士」精神，並且認為，美軍可以通過悍不畏死、不惜代價的「短兵相接」來擊敗中國。但這種「以戰場為中心」的敘事方式，掩蓋了決定戰爭勝負的根本因素。文章認為，即便美國仍擁有一支能力更強、技術更先進、實戰經驗更豐富的軍隊，即便這樣的美軍能夠在戰爭初期取得一系列勝利，但最終美國還是會輸掉整個戰爭。

給出的理由是：中國擁有製造業上的絕對優勢，可以源源不斷地生產武器裝備，而美國做不到。

是不是有一種似曾相識的感覺。文章所說的中美優劣勢對比，是不是就是二戰時期美國與日本的對比，只不過中國是當年的美國，而現在的美國是當年的日本。

在太平洋戰爭爆發之前，日本海軍的整體實力強於太平洋地區的美軍，而且日本通過偷襲珍珠港的方式，佔據了初期的戰爭主動權。即便是美軍贏得了中途島海戰，一舉消滅了日軍的一航戰、五航戰，但日本依舊佔有優勢。

然而當美國釋放出恐怖的戰爭工業能力後，事情很快就發生了逆轉：「埃塞克斯」級航母如同下餃子一般，到了馬里亞納海戰的時候，美國海軍已經擁有了無可比擬的壓倒性優勢。反觀日本，戰爭工業缺乏持久力，初期靠着存量，但沉一艘、少一艘，最後捉襟見肘。

文章作者顯然是把當前中美之間的態勢，代入到了太平洋戰爭的環境下。以史為鏡，事實上，製造業確實是中國最重要的戰略優勢，尤其是「全系列、全門類」工業體系的含金量，在西方製造「逆全球化」的背景下，愈發凸顯了出來。

西方發現了，不管什麼產品，哪怕能暫時卡一會中國的脖子，但最終還是會被中國攻克技術難題。《大西洋雜誌》這篇文章在細節上很多地方值得商榷，但說出了關鍵：在戰場上，沒有什麼武器是「不可能被摧毀的」，強大的工業體系是中國最大的戰略優勢。

今年九三閱兵上，首次登上閱兵場的機械狼吸引了不少人的目光。（央視新聞）

事實上，這次中美貿易戰，可以看做是兩國一場「不流血」的戰爭。從2018年，特朗普突然發動襲擊，在關稅問題上對中國不宣而戰後，中國經歷了「防禦-相持-反攻」的階段：一開始中國很被動，在大豆、中興等問題上吃了不少虧；但很快就依靠體量和國內市場，將形勢穩定了下來，如今再反過來利用大豆、稀土問題，迫使美方暫停貿易戰，尋求「軟着陸」。這不就是奧布萊恩所說故事的翻版嗎？

最近一段時間，美國的輿論場上有不少類似的聲音。比如前兩天，美國《國家利益》（The National Interest）雜誌也刊登過一篇類似的評論文章，認為美國缺乏「對華開戰並獲勝」的條件，一旦開戰，前線美軍將會在第一時間遭遇滅頂之災。

有意思的是，《大西洋雜誌》是左翼雜誌，而《國家利益》是右翼刊物，在當下美國政治極化的環境下，左右翼刊物難得在一件事上取得共同立場，這就足以說明，很多美國人已經意識到，中國已經成長為一個「美國不能與之為敵」的國家。這種心態打破了美國人在過去幾十年來積累的優越感，他們終於知道，在世界的某一個地方，美國做不到「例外」，只能老老實實地和對方進行對等談判，才能保障自己的地緣利益。

這種心態的轉變，對接下來中美博弈還是相當重要的。左右翼媒體都認為，美國的對華軍事冒險都不可能獲得成功，也就是承認了中國已經實現了「不戰而屈人之兵」。大國博弈中，「不戰而勝」是為最高境界，而中國做到了，這還是在「人類有史以來最好戰」的美國身上取得的成就。

在中美釜山會晤後，特朗普喊出了「G2」，中方是不可能接受「G2」的，而是以「平等有序的世界多極化」和「普惠包容的經濟全球化」回應，直接戳破其霸權邏輯。北京態度很清晰：未來的中美互動仍將基於對等原則，而非復刻以往的霸權模式。但，特朗普喊出了「G2」，客觀上是中國這一段「戰役」的一項成就，這是歷史的充分肯定。