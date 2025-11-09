韓國紅十字會長被曝歧視「黑皮膚大使，應多請白人」　已引咎辭職

據韓國《中央日報》11月7日報道，韓國政府當天已經下令對韓國紅十字會會長金哲洙展開調查。此前有報道稱，金哲洙在2023年的一場慈善晚宴上針對外國大使發表了種族歧視言論。截至9日，金哲洙已宣布辭去韓國紅十字會會長的職務。



報道稱，在2023年韓國紅十字會慈善晚宴上，包括安哥拉、印度和斯里蘭卡在內的七個國家的大使及其配偶也受邀出席。但據執政黨共同民主黨議員、國會保健福祉委員會成員樸柱民透露，金哲洙在晚宴後對工作人員表示：「（這些大使）他們都是黑皮膚」，而且「看起來不太樂於助人」。他還指示工作人員「下次邀請一些白人、包括來自所謂五大強國」（指西方世界的五個強國）的人士。

另外，據韓國紅十字會方面提供的數據顯示，在金哲洙做出了這一指示後，韓國紅十字會邀請作為活動賓客的國家的確從113個驟減至23個，「五大強國」也在剩下的國家之列。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為韓國總統李在明發表講話。（Reuters）

樸柱民於6日在社交平台Facebook上曝光這一事件，韓國輿論頓時一片嘩然。韓國總統李在明已經指示保健福祉部對此事展開正式調查，並「嚴厲譴責」了金哲洙的不當行為。韓國總統發言人也表示，李在明已經指示所有政府部門采取切實措施，消除一切形式的歧視和仇恨，並強調「基於種族、民族、國籍或地域的偏見構成嚴重的社會不公行為，還會危害國家共同體」。

在事件不斷發酵後，據當地媒體7號報道，金哲洙已經向韓國紅十字會的高級官員表示他打算辭職。但值得注意的是，金哲洙曾經擔任過韓國前總統尹錫悅的競選籌款委員會的聯合主席。此前韓國輿論對金哲洙與尹錫悅的親密關系也頗有微詞，有人懷疑金哲洙擔任董事長的醫院據此在進軍海外市場時獲得了特殊待遇。

2025年11月7日，據韓國《中央日報》報道，韓國政府已下令對韓國紅十字會會長金哲洙展開調查。此前有報道稱，金哲洙在2023年的一場慈善晚宴上針對外國大使發表了種族歧視言論，指應「少邀請黑皮膚大師，應多邀請來自重要國家的白人大使」。截至9日，金哲洙已宣布辭去韓國紅十字會會長的職務。（網絡圖片）

截至7日晚，韓國紅十字會沒有應《中央日報》的請求對這一事件進行評論。紅十字國際委員會方面則表示，該委員會目前還在就該事件進行內部審查。

本文獲《觀察者網》授權轉載

