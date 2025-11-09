黃仁勳訪韓國炸雞店後門庭若市　Kkanbu Chicken乘勢推AI炸雞套餐

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳10月30日與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義前往首爾三成站附近的Kkanbu Chicken享用韓國炸雞後，這間餐廳門前就排起長隊，甚至在開門營業前就已如此，民眾都希望能坐在黃仁勳與韓國商界領袖曾坐過的那張餐檯上用餐。Kkanbu Chicken近日發告示指：「黃仁勳用過的餐檯只能使用一小時。」集團更推出AI炸雞套餐吸客。



據《韓國時報》（The Korea Times）報道，這間餐廳並不接受預訂。

報道指，三位商業鉅子70分鐘的會面在韓國國內引起熱議，他們享用炸雞的三成站位於首爾之名的江南區，韓國民眾對他們選擇在那裏公開用餐感到意外。

黃仁勳還在餐廳留下簽名：「黃仁勳，英偉達到此一遊。」

Kkanbu Chicken創辦人及行政總裁金承日（Kim Seung-il）據報當晚親自為三位商界巨頭上菜，據說他還在三位商界領袖聚會前打掃門市。

報道指，過去一周，Kkanbu Chicken的加盟店的炸雞訂單量大幅增長。

部分門市的需求量遠超過供應量，難以滿足市場需求。

身為公司負責人，金承日已聯繫多家雞肉批發商，以確保加盟店的雞肉供應保持穩定。

黃仁勳光顧的炸雞店推出AI炸雞套餐：

從Kkanbu Chicken的社交平台帳戶可見，他們適時推出了AI附件的套餐，其中包括脆皮六件裝、脆皮無骨雞肉以及芝士棒。

據報道，黃仁勳10月底到訪韓國，是他15年來首次訪韓，出席亞太經合組織（APEC）行政總裁高峰會，並與韓國主要科技公司舉行商務會談。英偉達將向韓國企業提供最新款的Blackwell晶片。